Змії не здатні самостійно підтримувати постійну температуру тіла, пише Martha Stewart. Вони належать до ектотермальних тварин, тому їхня активність залежить від температури довкілля.

Коли восени стає холодніше, у них сповільнюється метаболізм, дихання і навіть серцебиття. Таким чином організм витрачає менше енергії, а сама змія переходить у стан, який називається брумація.

Куди діваються змії взимку?

Під час брумації змії практично не їдять, оскільки через низьку температуру їхня травна система працює недостатньо активно для нормального перетравлення їжі. Енергію ж вони отримують із жирових запасів, які накопичили до настання холодів.

Однак брумація – це не повна зимова сплячка. Змії можуть час від часу проявляти активність, якщо стають сприятливішими умови. У дуже теплі зимові дні змія може ненадовго залишити укриття. Вона здатна виповзти погрітися на сонці, попити води, а тоді знову повернутися до свого сховку.

Для зимівлі змії обирають захищене місце. У саду це можуть бути звичайні на перший погляд об’єкти. Змії можуть використовувати покинуті нори гризунів, компостні купи, стоси дров, шар мульчі, а також простір під сараєм тощо.

Деякі види зимують групами. До прикладу, вужі чи мідянки здатні збиратися разом у спільних місцях зимівлі. Таке скупчення допомагає тваринам краще зберігати тепло.



Деякі змії зимують групами / Фото Pexels

До активного життя змії починають повертатися вже навесні, коли температура стає досить високою. Вони починають шукати їжу, зокрема полювати на гризунів та інших шкідників, тому здатні знову заповзати в сади.

Однак лякатися їх не варто. Плазуни не люблять шуму й одразу тікають, коли відчувають поруч людей. Насправді у садовій екосистемі змії можуть сприяти природному контролю популяцій небажаних тварин.