Змеи не способны самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела, пишет Марта Стюарт. Они относятся к эктотермным животным, поэтому их активность зависит от температуры окружающей среды.

Когда осенью становится холоднее, у них замедляется обмен веществ, дыхание и даже сердцебиение. Таким образом организм тратит меньше энергии, а сама змея переходит в состояние, которое называется брумацией.

Куда деваются змеи зимой?

Во время брумации змеи практически не едят, поскольку из-за низкой температуры их пищеварительная система работает недостаточно активно для нормального переваривания пищи. Энергию же они получают из жировых запасов, накопленных до наступления холодов.

Однако брумация – это не полная зимняя спячка. Змеи могут время от времени проявлять активность, если условия становятся более благоприятными. В очень теплые зимние дни змея может ненадолго покинуть укрытие. Она способна выползти погреться на солнце, попить воды, а затем снова вернуться в свое укрытие.

Для зимовки змеи выбирают защищенное место. В саду это могут быть на первый взгляд обычные объекты. Змеи могут использовать заброшенные норы грызунов, компостные кучи, стога дров, слой мульчи, а также пространство под сараем и т. п.

Некоторые виды зимуют группами. Например, ужи или медянки могут собираться вместе в общих местах зимовки. Такое скопление помогает животным лучше сохранять тепло.



Некоторые змеи зимуют группами / Фото Pexels

К активной жизни змеи начинают возвращаться уже весной, когда температура становится достаточно высокой. Они начинают искать пищу, в частности охотиться на грызунов и других вредителей, поэтому могут снова заползать в сады.

Однако бояться их не стоит. Пресмыкающиеся не любят шума и сразу убегают, когда чувствуют рядом людей. На самом деле в садовой экосистеме змеи могут способствовать естественному контролю популяций нежелательных животных.