Як відполірувати кухонну плитку за 15 хвилин: секрет в простому кроці

Неправильний засіб для чищення є причиною патьоків, смугів чи матового нальоту. Та щоб реально відполірувати плитку від тонкого шару жиру та залишків їжі, потрібно скористатися простим секретом.

Виявляється, що проблема полягала в дуже простому правилі, пише Wprost Dom. Фахівці з клінінгової компанії розповіли, що після миття потрібно протерти поверхню чистою водою, а тоді висушити плитку м’якою мікрофібровою серветкою.

Протирання є дуже важливим, бо будь-які краплі води, які залишаються на плитці, створюють смуги й плями.

Чим помити кухонну плитку?

Для миття плитки потрібна лише тепла вода, кілька крапель засобу для миття посуду й м’яка тканина з мікрофібри. Звичайний засіб для миття посуду добре розчиняє жирні відкладення, які накопичуються під час приготування їжі.

Окрім засобу для миття посуду, для догляду за плиткою можуть знадобитися серветки з мікрофібри, дротик чи губка. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Після очищення поверхні вологу слід прибрати тканиною з мікрофібри, яка працює краще, ніж вологі рушники. Її волокна набагато краще поглинають залишки вологи.

Якщо ж після миття плитка все ще залишатиметься тьмяною, причиною можуть бути залишки миючого засобу чи навіть жорсткої води. Тоді потрібно помити поверхню двічі. Перший раз видалити жир, а тоді ще раз промити чистою водою, щоб прибрати усі залишки миючого засобу.



Простий спосіб миття кухонної плитки / Фото Pexels

Для блиску керамічної плитки можна використати гліцерин. Достатньо нанести кілька крапель на суху тканину з мікрофібри й круговими рухами відполірувати поверхню.

Крім того, гліцерин залишає тонкий шар плівки, яка перешкоджає осіданню пилу й дозволяє воді легше стікати.

Також фахівці розповіли про цікавий лайфхак задля уникнення розводів. Потрібно лише кілька крапель ополіскувача для посудомийної машини додати у воду чи нанести на тканину.