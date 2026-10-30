4 зачіски, які француженки носять десятиліттями: вони ніколи не виходять з моди

Коли йдеться про красу та догляд за собою, француженки вже давно залишаються прикладом для наслідування. Їхній секрет полягає у невимушеності, природності та вмінні мати стильний вигляд без зайвих зусиль.

Це стосується не лише макіяжу й догляду за шкірою, але й зачісок, які поєднують простоту, елегантність і легку недбалість, пише In Journal.

Протягом десятиліть ікони французького стилю, зокрема Джейн Біркін чи Бріджит Бардо, надихали жінок у всьому світі своїми укладками. Їхні зачіски не втрачають актуальності й досі, оскільки легко вписуються у повсякденні образи.

Тому далі розповімо про чотири популярні зачіски француженок, які залишаються модними роками.

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Які зачіски люблять француженки?

Френч боб

Від класичного бобу ця зачіска відрізняється плавними сходинками, об’ємом і багатою текстурою. Французький боб короткий, і бажано його носити з чубчиком. Така стрижка ідеально підходить жінкам з густим від природи і трішки хвилястим волоссям.

Чубчик і довге волосся

Ця зачіска стала популярною завдяки Джейн Біркін. Чубчик можна обирати, підбираючи під свою форму обличчя, але парижанки роблять ставку на довгий чубчик, який вони носять з проділом посередині.

Шари у волоссі

Француженки також обожнюють багатошарову стрижку. Такий варіант підійде для тих, хто хоче додати трішки динамічності образу. Укладати таку стрижку варто завиваючи кінчики всередину великою щіткою.

Довгий боб

Також француженки люблять подовжений варіант бобу, який вони теж носять з чубчиком. Довгий боб вони зумисно укладають так, щоб він виглядав недбало й трохи неохайно. Досягнути такого образу набагато легше, якщо волосся густе й об’ємне. Жінкам з тонким волоссям знадобиться текстурувальний засіб. У такому випадку чудово підійде сухий шампунь.

Французькі зачіски доводять, що для стильного образу не потрібні складні укладки чи багато часу перед дзеркалом. Достатньо знайти варіант, який пасує саме вам, і зробити ставку на природність чи легку недбалість.