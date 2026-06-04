Навіщо поливати помідори куркумою: городники розкрили секрет

Городники часто шукають прості способи вирощування помідорів на власній ділянці. Виявляється, замість добрив можна використати одну спецію, яка підтримує хороший стан ґрунту й обмежує ріст небажаних мікроорганізмів.

У куркумі міститься багато біологічно активних сполук, які мають антибактеріальні та протигрибкові властивості, пише Deccoria.

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Яку користь дає куркума помідорам?

Добриво на основі куркуми збільшує вміст азоту, фосфору та калію в ґрунті, а також покращує здатність ґрунту утримувати воду. Внесення куркуми на ділянку навіть покращує родючість ґрунту. Завдяки цій спеції помідори виростають більшими й соковитішими.

Як приготувати розчин з куркуми?

Для обприскування помідорів потрібно:

1 чайну ложку куркуми;

1 склянку молока;

1 чайну ложку кастильського мила;

4 склянки теплої води.

Усі ці інгредієнти треба ретельно перемішати й обприскати 2 сторони листя. Таку обробку варто повторювати кожного тижня.



Куркума позитивно впливає на ріст помідорів / Фото Pexels

Для розчину для поливу помідорів потрібно:

1 столова ложка куркуми;

0,5 склянки молока;

1 чайна ложка кастильського мила;

16 склянок теплої води.

Отриманою сумішшю слід поливати рослини, використовуючи одну склянку розчину на кущ. Ідеальний інтервал удобрення – кожних 2 тижні.

Куркуму та інші спеції можна придбати на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Навіщо посипати куркуму при посадці помідорів?

Куркуму можна використовувати не тільки у розчинах. Можна додати невелику кількість спеції в посадкову яму під час висаджування розсади або ж змішати чайну ложку куркуми з ґрунтом навколо місця посадки.

Що цікаво, дачники навіть радять лікувати куркумою рослини, допомагаючи захистити пошкодження коренів, що спричинені під час посадки. До прикладу, якщо пагін зламаний чи пошкоджене стебло, то варто приготувати густу пасту з невеликої кількості куркуми й кількох крапель води, а тоді нанести на пошкоджену ділянку.