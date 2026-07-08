5 квітів, які можна посіяти у липні: прикрашатимуть сад до осінніх заморозків

У липні садівники висівають чимало однорічних квітів, які встигнуть швидко вирости й наприкінці літа перетворять клумби на квітучий куточок. Вони можуть рости у відкритому ґрунті чи в контейнерах.

Більшість рослин для липневої посадки полюбляють сонячні місця, пише Gardening Know How. Після посадки сіянці потребують лише поливу, щоб зміцніти, тому догляд за ними мінімальний.

Завдяки короткому життєвому циклу однорічники швидко переходять від посіву до цвітіння й допоможуть зберегти квітучий сад до самої осені.

Які квіти посадити у липні?

Соняшники

Зацвітають через 50 – 60 днів,

Люблять повне сонце.

Сучасні соняшники вже давно не обмежуються лише класичними жовтими квітами. Серед сортів є ніжно-лимонні, насичені темно-червоні та інші, які ефектно виглядають в саду.

Для липневого посіву найкраще підходить швидкорослий сорт ProCut. Такі рослини формують одну велику квітку на міцному стеблі, тому зацвітають швидше, ніж сорти з бічними пагонами.

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Солодкий аліссум

Починає квітнути через 45 – 60 днів,

Найкраще росте на сонячних ділянках.

Солодкий аліссум здатен створити щільний квітучий килим. Він добре переносить спеку, тому ідеально підійде для заповнення порожніх місць на клумбах чи оновлення контейнерних композицій.

Від посіву до цвітіння проходить приблизно 1,5 місяці. За цей час рослина встигне розростися, а дрібні квітки наповнять сад приємним ароматом.

Календула

Зацвітає приблизно через 60 – 90 днів,

Полюбляє повне сонце.

Замість звичних для нас помаранчевих квітів можна обрати інші сорти. Це можуть бути кремові, персикові, бронзові чи золотисті відтінки. Кухарі часто використовують пелюстки календули для прикрашання страв. Рослини легко вирощуються з насіння й цвітуть до перших заморозків.



Календулу люблять сіяти у наших садах / Фото Pexels

Цинії

Зацвітають через 60 – 80 днів,

Віддають перевагу сонячним місцям.

Цинії належать до квітів з тривалим цвітінням. Рослини з простими квітками зацвітають через 2 місяці після посіву, махровим сортам знадобиться трохи більше часу.

Настурції

Цвітуть через 45 – 80 днів,

Ростуть як на сонці, так і в півтіні.

Ці квіти одні з найпростіших у вирощуванні з насіння. І хоч настурації люблять сонце, під час липневої спеки їх краще висадити в напівтіні. Для рясного цвітіння їм навіть не потрібен родючий ґрунт, тому будуть прикрашати сад аж до осінніх заморозків.