Додайте дві чайні ложки кислоти в барабан: про сірий одяг зможете забути

Білі речі з часом втрачають вигляд й стають сірими, і навіть відбілювач не завжди може впоратися з проблемою. У такому разі варто спробувати трюк з одним копійчаним засобом, який може здивувати результатом.

Причиною накопичення сірого нальоту на одязі є не поганий порошок, пише Wprost Dom. Часто річ втрачає колір через мінерали з жорсткої води, залишки мийного засобу чи барвники, що переносяться з інших тканин.

Коли тканина щоразу після прання покривається тонким шаром залишків, вона втрачає свіжість, сіріє чи жовтіє.

Як відбілити одяг?

Виявляється, якщо додати дві чайні ложки лимонної кислоти до білих речей в барабан, можна значно покращити їхній колір. Увесь секрет полягає в тому, що лимонна кислота зв’язує іони кальцію та магнію, що відповідають за жорсткість води.



Лимонна кислота чудово відбілює речі / Фото Pexels

Вони розчиняють мінеральні відкладення, що залишаються на волокнах й відновлюють природну білизну тканини. Якщо ж речі дуже сірі, попередньо можна їх замочити у воді з лимонною кислотою на 2 години, а тоді кидати в прання.

І хоч такий метод безпечний для бавовняних чи лляних тканин, але його не варто використовувати для шовку, вовни, делікатних тканин чи кольорового одягу.

Які ще домашні засоби можуть допомогти?

Харчова сода

Половина склянки харчової соди допомагає пом’якшити воду, видалити плями й нейтралізувати запахи. Найкраще її використовувати для рушників та постільної білизни.

Оцет

Півсклянки оцту у відділенні для пом’якшувача тканини допомагає видалити залишки миючого засобу й мінеральних відкладень. Тканини висохнуть без запаху оцту й стануть м’якшими.

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Лимонний сік

Натуральний лимонний сік має таку ж дію, як кристалічна форма, проте його радять використовувати проти свіжих жовтих плям.

Експерти кажуть, що на сірість тканини впливає значна кількість доданого порошку, яка не виполіскується й залишається на волокнах. Саме тому потрібно додати рекомендовану дозу до циклу прання. Крім того, важливо не перевантажувати барабан великою кількістю речей.