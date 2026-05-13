Кришки від каструль більше не будуть липкими: дізнайтеся один секрет миття

Жирні бризки на кухні – це звичайна річ під час приготування їжі, особливо якщо часто смажиться щось на олії. Та найбільше від жиру страждають кришки каструль, на яких з’являється липкий наліт, який важко відмити.

Та якщо не відкладати надовго миття і використовувати правильний підхід, то чистоту можна повернути без зайвих зусиль, пише Martha Stewart.

Як відмити жирні кришки від каструль?

Фахівчиня з прибирання Кеті Салліван розповіла, що домашні засоби допомагають розчинити липні залишки. Проте для того, щоб кришки завжди були чистими, варто мити їх після кожного використання.

Для очищення знадобиться засіб для миття посуду, харчова сода, гаряча вода, гумова лопатка, паперові рушники, губка для миття.

Спочатку потрібно прибрати залишки їжі та зайвий жир паперовим рушником, а тоді замочити кришку у гарячій воді з кількома краплями миючого засобу чи невеликої кількості соди на 15 – 30 хвилин. Це розм’якшить наліт та полегшить очищення.

Далі кришку треба помити губкою у гарячій мильній воді. Якщо вода стає швидко жирною чи холодною, то її потрібно замінити. Наприкінці посуд потрібно прополоскати гарячою водою й повністю висушити.



Які домашні засоби ефективні проти жиру?

Якщо звичайного миття буде недостатньо, то допоможуть прості домашні методи. Хороший ефект дає харчова сода – нею можна обережно потерти поверхню чи додати води для замочування.

Для складніших забруднень експертка радить приготувати розчин з 3 столових ложок соди й літра води, нагріти, а тоді додати трохи рідкого засобу для миття посуду. Після охолодження суміш можна використовувати для очищення кришок.

Також хорошим варіантом вважається кип’ятіння води з оцтом чи лимонним соком впродовж кількох хвилин. Після цього жирний наліт легше відітреться, а поверхня знову стане чистою.

Яка помилка ускладнює миття?

Найгірше, що можна зробити під час очищення жирного посуду – це використовувати холодну воду. Через неї жир швидко твердне й ще більше прилипає до поверхні. А от тепла або гаряча вода допомагає розчинити жир, тому полегшує миття каструль, сковорідок та кришок.

Чим відчистити духовку від жиру?

Замість побутової хімії деякі господині радять скористатися незвичним засобом для очищення духовки. The Kitchn пише, що помічною є пінка для гоління. Нею потрібно обприскати дверцята, боки та дно духовки.

У такому вигляді піну варто залишити на 30 хвилин, щоб вона встигнула розчинити бруд та жир. Після зазначеного часу потрібно все протерти щіткою, щоб вивести разом з піною жир та бруд зсередини.

Щоб знищити усі сторонні запахи, які можуть перенестися на страви, потрібно розігріти духовку один раз, а тоді протерти все вологою та сухою ганчіркою.

Що ще варто корисного дізнатися?

Щоб у домі приємно пахнуло потрібно у відсік для пилососа засипати парфумовані гранули кондиціонеру. Особливо добре цей трюк працюватиме у приміщеннях, де є домашні тварини або часто накопичується пил.

Таблетки для посудомийної машини можна використовувати для очищення жиру на кухонних фасадах, хімчистки диванів, миття підлоги, та усунення запаху в трубах. Вони також ефективні для очищення душових лійок, змішувачів, раковин, ванн та унітазів від нальоту та мінеральних відкладень.