Ці рослини потрібно обрізати вже зараз: урожай та цвітіння збільшаться в рази

Для дачників в липні є чимало роботи – і не всі пам'ятають, що в цей місяць потрібно також проводити обрізку деяких рослин. Це не лише допоможе сформувати акуратну крону, але й підсилить ріст.

Якщо у вас на ділянці росте сад, точно потрібно розібратися, які рослини потребують літньої обрізки, пише Express. Якщо її пропустити, це може призвести до того, що дерево дасть не такий гарний урожай, або ж захворіє.

Які рослини необхідно обрізати у липні?

Плодові дерева

Ідеальний час для обрізки яблунь – це липень. Також непогано переносять вкорочення гілок груші та черешні. Втім, останні краще обрізати вже після того, як зберете усі ягоди. Молоді пагони достатньо вкоротити до третього листка, а ось зламані та хворі гілки потрібно прибрати повністю.

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Лаванда

Коли квіти вже починають втрачати свій звичний фіолетовий колір та засихають, кущі потрібно обрізати до висоти десь у 30 сантиметрів над землею. Це допоможе підтримати лаванду у гарній формі, а також стимулювати потужний ріст бруньок вже наступного року.



Лаванду можна обрізати влітку / Фото Pexels

Жасмин садовий

Не всі дачники взагалі проводять обрізку жасмину – а дарма. Це не тільки дозволяє надати кущу гарної естетичної форми, але й корисно для його здоров'я. Повітря легше проникає всередину, кущ стає менш схильним до хвороб. І це ще не кажучи про те, що обрізка стимулює сильніше цвітіння на наступний рік.

Гліцинія

Ця в'юнка рослина потребує якісної обрізки вже всередині літа. Молоді пагони потрібно вкоротити до довжини у 5 листків – через рік гліцинія зацвіте в рази пишніше.



Гліцинії потребують літньої обрізки / Фото Pexels

Клематис

Якщо у вас росте ранній сорт клематису, тоді в липні потрібно вже видалити зів'ялі, зламані та відмерлі гілки. Це не тільки покращить цвітіння наступного року, але й дозволить рослині зацвісти вдруге вже через місяць, у серпні.

Троянди

Обрізка троянд у липні дуже важлива, але проводити її потрібно обережно. Варто видалити тільки мертві та хворі гілки.