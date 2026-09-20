Який макіяж буде в моді восени 2026: три головні тренди сезону

Цієї осені в макіяжі поєднуються виразні акценти та більш природний вигляд шкіри. На подіумах дизайнери та візажисти зробили ставку на насичені червоні губи, темний макіяж очей та м’яке сяйво обличчя.

Серед головних трендів сезону – лаковані червоні губи, оновлений варіант смокі-айз і тон з делікатним ефектом сяйва, пише Vogue.

Який макіяж буде в тренді восени?

Лаковані червоні губи

Червона помада знову стала одним з головних акцентів на подіумах. Її можна було побачити на показах Gucci, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana і Jil Sander.

У Jean Paul Gaultier червоні губи мали виразний і театральний вигляд, а Gucci зробили акцент на чітко окреслених лакованих губах. Бренд Jil Sander поєднав насичений червоний колір з мінімалістичним макіяжем обличчя. Головне в цьому тренді, щоб був насичений червоний відтінок.



У моді лаковані червоні губи / Фото Pinterest

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Смокі-айз 2.0

Класичний смокі-айз цієї осені стає ще темнішим і виразнішим. Такий макіяж представили Gucci, Saint Laurent, Tom Ford, Prada та Vivienne Westwood.

Тепер замість акуратної розтушовки візажисти використовують глибокі вугільно-чорні відтінки й недбалі контури. Тіні можуть виходити за межі звичної форми та створювати більш драматичний ефект.

Цього сезону смокі не тільки підкреслює форму очей, але й робить їх головним акцентом макіяжу.



У тренді смокі-айз / Фото Pinterest

Природне сяйво шкіри

Ще один тренд осені – шкіра з м’яким, природним сяйвом. Вона не має виглядати ні надто матовою, ні сильно глянцевою.



У моді легке сяйво шкіри / Фото Pinterest

Для такого ефекту використовують легкі текстури, які нашаровують одна на одну. Вони допомагають створити рівномірне сяйво без надмірного блиску. Сучасний макіяж цієї осені повинен проявлятися у природному тоні та делікатному підсвічуванні шкіри.