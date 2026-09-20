Среди главных трендов сезона – лакированные красные губы, обновленная версия "смоки-айз" и тон с нежным сиянием, пишет Vogue.

Какой макияж будет в тренде этой осенью?

Лакированные красные губы

Красная помада вновь стала одним из главных акцентов на подиумах. Ее можно было увидеть на показах Gucci, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana и Jil Sander.

У Jean Paul Gaultier красные губы выглядели выразительно и театрально, а Gucci сделал акцент на четко очерченных лакированных губах. Бренд Jil Sander совместил насыщенный красный цвет с минималистичным макияжем лица. Главное в этом тренде – насыщенный красный оттенок.



В моде лакированные красные губы / Фото Pinterest

Для щоденного догляду жінки часто обирають тіні, туш і помаду. На Prom представлена косметика різних брендів, зокрема LAMEL, Essence, Eveline Cosmetics та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами. Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Смоки-айз 2.0

Классический смоки-айз этой осенью становится еще темнее и выразительнее. Такой макияж представили Gucci, Saint Laurent, Tom Ford, Prada и Vivienne Westwood.

Теперь вместо аккуратной растушевки визажисты используют глубокие угольно-черные оттенки и небрежные контуры. Тени могут выходить за пределы привычной формы и создавать более драматичный эффект.

В этом сезоне смоки не только подчеркивает форму глаз, но и делает их главным акцентом макияжа.



В тренде смоки-айз / Фото Pinterest

Естественное сияние кожи

Еще один тренд осени – кожа с мягким, естественным сиянием. Она не должна выглядеть ни слишком матовой, ни слишком глянцевой.



В моде легкое сияние кожи / Фото Pinterest

Для такого эффекта используют легкие текстуры, которые наслаивают друг на друга. Они помогают создать равномерное сияние без излишнего блеска. Современный макияж этой осенью должен отличаться естественным тоном и деликатной подсветкой кожи.