Серед головних трендів сезону – лаковані червоні губи, оновлений варіант смокі-айз і тон з делікатним ефектом сяйва, пише Vogue.

Який макіяж буде в тренді восени?

Лаковані червоні губи

Червона помада знову стала одним з головних акцентів на подіумах. Її можна було побачити на показах Gucci, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana і Jil Sander.

У Jean Paul Gaultier червоні губи мали виразний і театральний вигляд, а Gucci зробили акцент на чітко окреслених лакованих губах. Бренд Jil Sander поєднав насичений червоний колір з мінімалістичним макіяжем обличчя. Головне в цьому тренді, щоб був насичений червоний відтінок.



У моді лаковані червоні губи / Фото Pinterest

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Смокі-айз 2.0

Класичний смокі-айз цієї осені стає ще темнішим і виразнішим. Такий макіяж представили Gucci, Saint Laurent, Tom Ford, Prada та Vivienne Westwood.

Тепер замість акуратної розтушовки візажисти використовують глибокі вугільно-чорні відтінки й недбалі контури. Тіні можуть виходити за межі звичної форми та створювати більш драматичний ефект.

Цього сезону смокі не тільки підкреслює форму очей, але й робить їх головним акцентом макіяжу.



У тренді смокі-айз / Фото Pinterest

Природне сяйво шкіри

Ще один тренд осені – шкіра з м’яким, природним сяйвом. Вона не має виглядати ні надто матовою, ні сильно глянцевою.



У моді легке сяйво шкіри / Фото Pinterest

Для такого ефекту використовують легкі текстури, які нашаровують одна на одну. Вони допомагають створити рівномірне сяйво без надмірного блиску. Сучасний макіяж цієї осені повинен проявлятися у природному тоні та делікатному підсвічуванні шкіри.