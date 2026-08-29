У вересні почнеться справжній бум маслюків: як вони виглядають та де їх шукати

На початку вересня грибний сезон буде в розпалі, а ліси потішать грибників великою кількістю маслюків. Як вони виглядають та де їх знайти – розповідаємо далі.

Капелюшок гриба має діаметр від 5 до 14 сантиметрів, пише Interia Kobieta. Молоді екземпляри мають напівсферичний капелюшок із загнутими краями.

Як виглядає маслюк?

Колір шкірки гриба варіюється від жовтого до оливкового та брудно-помаранчевого. З часом вона стає коричневою. Трубки доволі короткі. У молодому віці вони блідо-помаранчеві, а згодом стають темно-оливковими. При натисканні трубка спочатку синіє, а потім стає коричневою.

Ось як виглядає маслюк: дивіться відео

Щодо висоти, то ніжка може виростати від 4 до 10 сантиметрів, а її товщина складає приблизно 2 – 4 сантиметри. Вона гладка, циліндрична з легким потовщенням внизу. Колі ніжки буває жовтий, коричневий чи навіть з червонуватим відтінком. Запах гриба має помітний аромат соснової хвої.

Маслюки добре підходять для маринування й приготування соусів. В українських лісах цей гриб поширений. Знайти його можна з початку літа й до осені у хвойних лісах, особливо під соснами. Гриби віддають перевагу кислим, бідним та піщаним ґрунтам.

Сезон збору цих грибів починається від червня до листопада, але сам пік припадає на серпень та вересень. Знайти гриби однаково можна в низовинах чи горах.

Що ще цікавого варто знати грибникам?

Перерослі гриби краще не збирати, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини та важкі метали, які накопичуються за час їх росту. Професійні грибники рекомендують залишати такі гриби в лісі, де вони сприяють розмноженню свого виду через поширення спор.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.