Шляпка гриба имеет диаметр от 5 до 14 сантиметров, пишет Interia Kobieta. У молодых экземпляров шляпка полусферическая с загнутыми краями.

Как выглядит маслятка?

Цвет кожицы гриба варьируется от желтого до оливкового и грязно-оранжевого. Со временем она становится коричневой. Трубки довольно короткие. В молодом возрасте они бледно-оранжевые, а со временем становятся темно-оливковыми. При нажатии трубочка сначала синеет, а затем становится коричневой.

Вот как выглядит маслятка: смотрите видео

Что касается высоты, то ножка может вырастать от 4 до 10 сантиметров, а ее толщина составляет примерно 2–4 сантиметра. Она гладкая, цилиндрическая с легким утолщением внизу. Цвет ножки бывает желтым, коричневым или даже с красноватым оттенком. Запах гриба имеет заметный аромат сосновой хвои.

Маслятки хорошо подходят для маринования и приготовления соусов. В украинских лесах этот гриб широко распространен. Найти его можно с начала лета и до осени в хвойных лесах, особенно под соснами. Грибы предпочитают кислые, бедные и песчаные почвы.

Сезон сбора этих грибов длится с июня по ноябрь, но пик приходится на август и сентябрь. Грибы можно найти как в низинах, так и в горах.

Что еще интересного стоит знать грибникам?

Переросшие грибы лучше не собирать, поскольку они могут содержать вредные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются за время их роста. Профессиональные грибники рекомендуют оставлять такие грибы в лесу, где они способствуют размножению своего вида за счет распространения спор.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага влияет на их быстрый рост и формирование плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.