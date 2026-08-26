Гігантський гриб виглядає дуже красиво, однак класти його в кошик не рекомендовано, пише Interia Kobieta. Тут слід розуміти, що йдеться не просто про великі гриби, а гігантські – ті, що вже переросли.

Чому величезні гриби краще не класти в кошик?

Життєвий цикл грибів дуже швидко завершується. Тому перезріле, велике плодове тіло вже є старіючим організмом. І хоч зовнішньо він виглядає гарно, всередині м’якоть стає губчастою та несмачною. Крім того, в такому грибі дуже часто можна при розрізі побачити багато червів.

Чим довше гриб росте в лісі й стає великим, тим більше часу в нього є для поглинання різноманітних забруднювачів, які надходять з ґрунту й повітря. І хоч людина не може цього побачити неозброєним оком, всередині такий гриб може бути резервуаром для важких металів – ртуті, свинцю чи кадмію.



Великі гриби краще залишити в лісі / Фото Pexels

Після вживання таких грибів, навіть якщо вони не виглядають зараженими чи отруєними, може з’явитися біль у животі, блювота, нудота чи діарея.

Професійні грибники радять залишити такий перерослий гриб у лісі. Насправді він лісу потрібен більше, бо відіграє важливу роль у розмноженні свого виду. У його капелюшку містяться дуже багато спорт, які потраплять в ґрунт та дадуть початок новому міцелію.

До слова, деякі їстівні гриби, як-от опеньки, гриби-парасольки та гливи, можна знайти на власній ділянці чи в саду. Ці гриби зазвичай ростуть на пеньках, сухостою чи ослаблених деревах, а також на узбіччях доріг і в міських парках. Їх можна збирати й використовувати для сушіння, приготування страв або маринування.