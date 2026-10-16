Як позбутися мишей і щурів: простий трюк із серветкою

З настанням холодів миші та щурі шукають місця, де можна сховатися від негоди й пережити зиму у теплі. Через це гризуни нерідко проникають у приватні будинки, сараї та горища.

Щоб не допустити появи непроханих гостей, люди використовують пастки, ультразвукові відлякувачі й засоби з різкими запахами, пише Express. Водночас існує ще один простий спосіб, який може допомогти відлякати шкідників.

Як відлякати мишей і щурів за допомогою серветки?

Восени ризик появи гризунів у будинку зростає, оскільки вони шукають укриття та джерела їжі. Одним із додаткових засобів для відлякування мишей і щурів можуть стати серветки для сушильної машини.

Їх використовують для пом’якшення тканин під час сушіння, а характерний аромат може бути неприємним для гризунів.

Миші та щури значною мірою покладаються на нюх, коли шукають їжу й орієнтуються в навколишньому середовищі. Тому сильні штучні аромати потенційно можуть відлякувати їх від певних місць.



Простий спосіб виведення мишей з дому / Фото Pexels

Саме запах серветок для сушильної машини здатен зробити окремі ділянки менш привабливими для шкідників, хоча ефективність такого методу не гарантована.

Щоб скористатися цією хитрістю, серветки пропонують розкласти в місцях, де гризуни можуть ховатися або пересуватися. Зокрема, їх можна покласти в глибині шаф, біля щілин уздовж плінтусів і за великою побутовою технікою, наприклад, пральною машиною. Якщо на території є горище чи сарай, можна розмістити серветки й там.

Фахівці радять регулярно замінювати їх, приблизно раз на тиждень чи раніше, якщо аромат помітно ослабне. Водночас важливо розуміти, що серветки не гарантують повного зникнення гризунів і не забезпечують тривалого захисту будинку.

Їх варто розглядати лише як додатковий засіб профілактики, особливо в осінній період, коли миші та щурі шукають місце для зимівлі.

Проте самого неприємного для мишей запаху може бути недостатньо, тому варто подбати й про інші заходи. Насамперед потрібно зберігати продукти в герметичних контейнерах або щільно закритих упаковках. Це особливо стосується круп та інших сухих продуктів, запах яких може приваблювати шкідників.

Також необхідно оглянути будинок і знайти можливі шляхи проникнення гризунів. Особливу увагу слід приділити щілинам біля плінтусів, труб та інших місць, через які миші можуть потрапити всередину. Невеликі отвори можна закрити сталевою ватою, щоб ускладнити доступ шкідників до житла.