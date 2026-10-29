У ці дні нічого садити не можна: посівний місячний календар на листопад

Листопад – це вдалий місяць для роботи на ділянці. Навіть попри те, що основний сезон вже залишився позаду, роботи залишається чимало.

Вже наприкінці осені багато дачників займаються висадкою озимих овочів та саджанців. Окрім того, саме час підготувати ділянку до зими, адже від цього залежить, наскільки вдалим буде наступний урожай, пише "Зелена садиба".

Що потрібно робити у листопаді за місячним календарем?

Астрологи вірять, що люди піддаються впливу фаз Місяця – але дачники переконані, що це небесне тіло впливає і на рослини. Місячний календар, втім, враховує не лише фазу, але й знак Зодіаку, в якому перебуває Місяць.

Зокрема, саме спадний місяць, що припадає на 1 – 8 та 25 – 30 листопада, вважається ідеальним часом для посадки та догляду за рослинами, плоди яких перебувають під землею. Це значить, що в цей період варто садити:

цибулинні квіти;

озимий часник;

озиму цибулю;

моркву;

буряк;

редис.

А ось рослини з надземними плодами варто висаджувати в період, коли Місяць зростає, пише "УНІАН". У листопаді це буде 10 – 23 числа. Ось які культури можна сміливо висаджувати в цей період:

горох;

квасолю;

салати;

зелень;

дерева;

чагарники.

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Втім, є кілька днів, коли краще взагалі не займатися посадками на городі – це молодик (9 листопада) та повня (24 листопада). Навіть якщо погода видається дуже сприятливою, ці фази Місяця можуть дуже негативно вплинути на культури на городі. І урожаю з таких посадок ви можете не дочекатися.

Ось які дні місяця найбільш вдалі для посадки рослин: 1, 4, 6, 17 – 20, 22 – 24, 26 – 28 листопада. Краще не висаджувати рослини у такі дати: 2 – 3, 8 – 10, 15 – 16, 21, 23 – 26. За великої потреби можна садити городину у ці дати, але в ідеалі землю все ж турбувати не варто.