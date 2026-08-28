28 серпня, 19:38
Рослини ростимуть, наче на дріжджах: посівний календар на вересень
Вересень – це вже час для підбиття підсумків літньої роботи, але це не значить, що дачникам вже немає що робити. Час не тільки збирати урожай, але й готувати ділянку до осіннь-зимового періоду та наступного сезону.
Багато дачників перед тим як починати різні роботи в саду звіряються з посівним календарем. Саме він підказує найбільш вдалий час для роботи з різними рослинами. Тож 24 Канал ділиться детальним посівним календарем на вересень.
Коли садити рослини у вересні?
Загалом у вересні 2026 року не бракує сприятливих днів для посадки рослин – цього року це 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30 вересня. Далі детальніше про кожен з них.
- 1 – 2 вересня – вдалий день для посадки та пересадки рослин. Більшість культур оцінять також полив. Можна запасати цибулю-сіянку та садити шпинат, редис та салат.
- 3 – 5 вересня. Невдалий день для роботи на городі. Можна обробляти дерева та кущі, але краще не садити та не пересаджувати нічого.
- 6 – 7 вересня. Ці дні ідеально підходять для вкорінення рослин. Можна сміливо висаджувати сидерати, аби забезпечити землю добривами на наступний рік.
- 8 – 9 вересня – несприятливі дні для посадки та пересадки рослин. Краще буде також утриматися від поливу; натомість час можна приділити осінній обрізці винограду.
- 10 вересня. Нейтральний день для роботи на городі, проте за можливості краще все ж утриматися від посадки рослин.
- 11 вересня – це Молодик, відтак дуже неспрятливий день для посадки рослин.
- 12 – 13 вересня – це нейтральні дні для роботи на городі. Краще утриматися від посадки овочевих культур, але можна висаджувати квіти та декоративні чагарники.
- 14 – 16 вересня – гарний час для посадки рослин. Можна активно поливати насадження, аби рослини прижилися.
- 17 – 18 вересня. Не варто працювати на городі, адже дні є несприятливими для посадки та пересадки рослин.
- 19 – 21 вересня – ідеальні дні для посадки городини та декоративних рослин. Можна садити озимий часник, цибулю тощо.
- 22 – 23 вересня – за місячним календарем у ці дні краще не садити нічого та не зволожувати ґрунт. Це може призвести до того, що рослини виростуть слабкими.
- 24 – 25 вересня – вдалі дні для поливу, пересадки та посадки рослин. Можна садити ягідні кущі, сіяти у теплиці зелень.
- 26 вересня – Повня, тож працювати з рослинами не варто – це може призвести до несприятливих результатів.
- 27 – 28 вересня – нейтральні дні для роботи у ґрунті.
- 29 – 30 вересня. Гарні для для посадки цибулинних квітів, ягідних кущів та плодових дерев. На підвіконні в ці дні можна висаджувати мікрозелень.