Рослини ростимуть, наче на дріжджах: посівний календар на вересень

Вересень – це вже час для підбиття підсумків літньої роботи, але це не значить, що дачникам вже немає що робити. Час не тільки збирати урожай, але й готувати ділянку до осіннь-зимового періоду та наступного сезону.

Багато дачників перед тим як починати різні роботи в саду звіряються з посівним календарем. Саме він підказує найбільш вдалий час для роботи з різними рослинами. Тож 24 Канал ділиться детальним посівним календарем на вересень.

Коли садити рослини у вересні?

Загалом у вересні 2026 року не бракує сприятливих днів для посадки рослин – цього року це 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30 вересня. Далі детальніше про кожен з них.