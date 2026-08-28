Многие дачники, прежде чем приступать к различным работам в саду, сверяются с посевным календарем. Именно он подсказывает наиболее подходящее время для работы с различными растениями. Поэтому 24 Канал делится подробным посевным календарем на сентябрь.
Когда сажать растения в сентябре?
В целом в сентябре 2026 года не хватает благоприятных дней для посадки растений – в этом году это 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30 сентября. Далее подробнее о каждом из них.
- 1–2 сентября – удачный день для посадки и пересадки растений. Большинство культур также оценят полив. Можно заготовить севопасение и сажать шпинат, редис и салат.
- 3–5 сентября. Неудачный день для работы на огороде. Можно обрабатывать деревья и кусты, но лучше ничего не сажать и не пересаживать.
- 6–7 сентября. Эти дни идеально подходят для укоренения растений. Можно смело высаживать сидераты, чтобы обеспечить почву удобрениями на следующий год.
- 8–9 сентября – неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений. Лучше также воздержаться от полива; вместо этого можно уделить время осенней обрезке винограда.
- 10 сентября. Нейтральный день для работы на огороде, однако по возможности лучше все же воздержаться от посадки растений.
- 11 сентября – это новолуние, поэтому это очень неблагоприятный день для посадки растений.
- 12–13 сентября – это нейтральные дни для работы на огороде. Лучше воздержаться от посадки овощных культур, но можно высаживать цветы и декоративные кустарники.
- 14–16 сентября – хорошее время для посадки растений. Можно активно поливать насаждения, чтобы растения прижились.
- 17–18 сентября. Не стоит работать на огороде, ведь эти дни неблагоприятны для посадки и пересадки растений.
- 19–21 сентября – идеальные дни для посадки овощей и декоративных растений. Можно сажать озимый чеснок, лук и т. д.
- 22–23 сентября – согласно лунному календарю в эти дни лучше ничего не сажать и не увлажнять почву. Это может привести к тому, что растения вырастут слабыми.
- 24–25 сентября – удачные дни для полива, пересадки и посадки растений. Можно сажать ягодные кустарники, сеять в теплице зелень.
- 26 сентября – полнолуние, поэтому работать с растениями не стоит – это может привести к неблагоприятным результатам.
- 27–28 сентября – нейтральные дни для работы в почве.
- 29–30 сентября. Хорошие дни для посадки луковичных цветов, ягодных кустарников и плодовых деревьев. На подоконнике в эти дни можно высаживать микрозелень.