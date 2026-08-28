Многие дачники, прежде чем приступать к различным работам в саду, сверяются с посевным календарем. Именно он подсказывает наиболее подходящее время для работы с различными растениями. Поэтому 24 Канал делится подробным посевным календарем на сентябрь.

Когда сажать растения в сентябре?

В целом в сентябре 2026 года не хватает благоприятных дней для посадки растений – в этом году это 1, 2, 6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30 сентября. Далее подробнее о каждом из них.