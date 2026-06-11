Економить і воду, і час: блогерка поділилася єдиним правильним способом мити посуд

Певно, усі люди вміють мити посуд – і чимало з них думають, що роблять це правильно. Та для того, аби заощадити час та воду, потрібно користуватися одним простим лайфхаком.

Миття посуду – це далеко не улюблене завдання для більшості людей. На щастя, є спосіб зробити його простішим і швидшим, повідомляє krisi.ro.

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Як правильно мити посуд?

Більшість людей миють тарілки за простою схемою: протирають їх губкою з мийним засобом, а тоді одразу ж змивають його. Втім, виявляється, робити потрібно не так.

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Передусім блогерка радить підготувати місце для посуду біля раковини, а весь його скласти всередину. Якщо є великий посуд, який в раковину не влазить – як-от каструлі чи сковорідки – всередину потрібно крапнути милом і залити водою, а тоді відставити вбік.

Блогерка показала, як правильно мити посуд: дивіться відео

Після цього блогерка починає милити посуд та відставляє його вбік, не змиваючи з нього мийний засіб. Якщо в мийці є стакан, першим вона миє саме його, і тоді всередину ставить ложки, виделки та ножі. В останню чергу радить мити великий посуд.

Раковина вже вільна, тут багато місця, і я можу його спокійно помити. Після цього я ретельно промиваю саму раковину, щоб тут не дай боже не було залишків їжі, жиру та бруду,

– поділилася дівчина.

В чисту раковину потрібно поставити увесь намилений посуд – і тоді можна почати полоскання. А після цього залишається найпростіше завдання: розкласти весь посуд на сушку.