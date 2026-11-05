Чи можна використовувати листя хворого дерева як мульчу: просте пояснення

Восени листя опадає на газон та траву в саду, і чимало городників не лише не забирають його, але й радіють – адже це шар природної мульчі на зиму. Але що робити, якщо одне з дерев хворе?

Використання листя дерев як мульчі для саду – це розумний спосіб використати опале листя на ділянці. Але не всі знають, як діяти, якщо дерево потенційно хворе, пише Martha Stewart.

Чи можна мульчувати ділянку листям з хворого дерева?

Листя може виглядати нешкідливим – та якщо воно впало з дерева, що хворіє, краще не додавати його до мульчі. Листя також є носієм хвороб, і після опадання вони не зникають автоматично. Тож якщо листя подрібнити й додати до мульчі, грибок може поширитися згодом у ґрунт.

Деякі хвороби вражають лише конкретні рослини, але їх важко виявити, якщо дивитися тільки на листя. Але якщо ви не впевнені, краще не використовувати заражене листя в саду.

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Варто зважати, що деякі хвороби переважно вражають внутрішню частину дерева та не впливають на те, чи воно гине. А ось інші впливають також на листя й зовнішній вигляд – наприклад, вертицильозне в'янення. З листям хвороба переноситься у ґрунт, а тоді впливає на землю та рослини.

Вона може вбити клени, квіти та навіть овочі на грядках, тож варто бути дуже обережними. Стежте за листям, що спершу жовтішає, а тоді стає коричневим та в'яне всього на кількох гілках, коли решта дерева виглядає нормально.

Подрібнення також не робить використання зараженого листя безпечнішим, так само як і компостування. Хоча іноді компостування й знищує патогени, але при цьому купа має бути досить теплою принаймні кілька днів. І більшість компостних ям ніколи не нагріваються так сильно.