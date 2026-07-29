До вересня тягнути не варто: що потрібно купити першокласнику до школи

Перед поверненням до школи усім школярам потрібно оновити гардероб, купити канцелярію, портфель тощо. Але найбільше покупок попереду у батьків першокласників, адже вони ще не мають жодного шкільного приладдя – тож важливо не пропустити нічого.

Вже зовсім скоро шестирічні та семирічні хлопчики й дівчатка вирушать до школи вперше, і батькам точно не варто затягувати з покупками аж до кінця серпня. Липень – це ідеальний час, аби без поспіху купити все необхідне, пише Parents.

Що потрібно купити першокласнику до школи?

Одяг та взуття

Українські школи зараз не вимагають носити шкільні форми, але про одяг все ж потрібно подбати. Має бути повсякденний одяг:

футболки;

сорочки;

кілька пар штанів;

спідниця для дівчат.

Але також слід подбати і про одяг для урочистих подій, як-от лінійки чи свята – біла сорочка чи блузка, темна спідниця чи офіційні штани. Також не можна забути про покупку спортивної форми і відповідного взуття. Першокласнику знадобляться:

туфлі;

кросівки;

босоніжки на теплу пору року;

змінне взуття у школу.

Рюкзак

Звісно, першокласника не можна відправити до школи без портфеля. Але обирати його абияк не можна – від цього залежить навантаження на спину та хребет дитини. Відтак, варто звернути увагу на каркасні моделі та варіанти з ортопедичною спинкою.

Під час вибору рюкзака варто звернути увагу на такі нюанси:

гарний зовнішній вигляд – рюкзак може бути яскравим, з малюнком, аби він подобався школяреві;

якість – матеріали мають бути міцні, як і блискавки та фурнітура;

легкість – цей портфель дитині доведеться носити до школи кожного дня, тож це справді важливий нюанс;

функціональність – рюкзак має містити кілька відділень.

На Prom продаються шкільні рюкзаки для різного бюджету — від базових моделей до ортопедичних рюкзаків відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom також часто замовляють шкільну канцелярію – олівці, ручки, набори для творчості. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Окрім канцелярії, першокласнику може знадобитися й новий одяг. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Канцелярія

Цей пункт покупок забере левову частину часу, адже купити потрібно чимало. Ось що саме варто придбати вже зараз:

пенал;

тека для зошитів;

зошити на 12 листків у косу лінію та клітинку;

обкладинки для зошитів;

сині ручки;

прості олівці;

кольорові олівці;

гумка;

точилка;

лінійка;

щоденник;

альбом для малювання на 20 листків;

гуашеві фарби;

стакан для малювання;

фломастери;

пластилін;

різноколірний папір.

Багато дітей також носять з собою перекус та воду – для цього не завадить також придбати ланчбокс та багаторазову пляшку для води чи термос.