Звичайна харчова фольга на кухні знайома кожному, проте далеко не всі знають, що цей підручний матеріал працює як точний індикатор прихованої сирості в оселі.

Під щільним килимом волога часто накопичується місяцями абсолютно непомітно на дотик, поступово руйнуючи підлогове покриття та створюючи ідеальні умови для появи плісняви й затхлого запаху. Особливо актуальний такий домашній тест для приватних будинків, квартир на 1 поверсі та кімнат із холодною бетонною стяжкою, де перепади температур провокують випадання конденсату.

Як провести перевірку підлоги за допомогою фольги за добу

Принцип роботи цього лайфхаку ґрунтується на повній паронепроникності алюмінію: щільно приклеєний лист фольги миттєво фіксує напрямок руху водяної пари й показує, звідки саме береться сирість. Для тесту знадобляться лише рулон фольги, малярний або звичайний скотч і доба часу.

Спершу відгорніть край килима на ділянці, яка здається найхолоднішою або має легкий запах вогкості, і ретельно витріть підлогу сухою ганчіркою, щоб випадкові краплі не спотворили картину. Відріжте квадрат фольги розміром приблизно 30 на 30 сантиметрів, розрівняйте його на підлозі та герметично проклейте скотчем по всьому периметру, перекривши доступ повітря під краї. Залиште конструкцію рівно на 24 години, не наступаючи на неї, після чого акуратно відклейте лист та огляньте обидві сторони.

Підказка, яку варто спробувати / Фото Sprytne triki

Як розшифрувати результат і що робити далі

Розташування крапель води дає точну підказку про джерело проблеми. Якщо вологим виявився нижній бік фольги, який торкався самої підлоги, сирість піднімається знизу – варто перевірити приховані труби на наявність мікропротікань, оглянути стяжку на тріщини або звернути увагу на стан гідроізоляції над підвалом чи ґрунтом. У такому разі повертати килим на місце до усунення причини не можна, інакше покриття швидко згниє.

Якщо ж конденсат виступив на верхній поверхні фольги з боку кімнати, волога осідає з повітря через погану вентиляцію та занадто холодну підлогу. Вирішити проблему допоможе регулярне наскрізне провітрювання, перевірка тяги у витяжках, використання вологопоглиначів або укладання під килим спеціальної ізоляційної підкладки.

Які ще ознаки видають приховану сирість під килимом

Навіть до проведення тесту з фольгою запідозрити накопичення вологи під ворсом можна за кількома непрямими сигналами. На проблему вказують легке хвилясте здуття країв килима, потемніння або розбухання стиків ламінату й паркету біля плінтусів, а також стійкий землистий запах у кімнаті після ночі з зачиненими вікнами, який не зникає навіть після сухого прибирання пилососом.