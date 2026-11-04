Покладіть кілька каштанів у шафу: про стару проблему можна забути назавжди

Каштани восени можна знайти практично повсюди, але чимало людей навіть не підозрюють, наскільки вони можуть бути корисні. Виявляється, з ними можна розв'язати одну дуже давню побутову проблему.

Кілька каштанів завжди слід тримати вдома – адже вони можуть знадобитися у найбільш несподіваних ситуаціях. Зокрема, їх можна покласти у шафу як простий спосіб боротьби з різними неприємними запахами, а також з міллю, пише "РадіоТрек".

Навіщо класти каштани у шафу?

Каштани у шафі – це неймовірно популярний домашній лайфхак. Достатньо всього 2 – 3 плодів, аби зменшити усі зайві запахи та освіжити простір між речами. Та попередньо каштани слід ретельно вимити й висушити. Після цього розмістіть їх на полиці шафи, або ж у невеликій відкритій місткості.

Дуже важливо, аби перед цим плоди були сухі: зважайте, що волога може тільки посприяти появі плісняви.

Але багато людей сподіваються й на те, що каштани захистять одяг від молі: згідно з народними повір'ями, вони мають характерний запах, що відлякує комах та перешкоджає їхній появі у шафі.

Для того, аби підтримувати цей ефект, каштани слід замінювати кожні кілька місяців. Тим часом запас каштанів слід зберігати у сухому місці. Але враховуйте, що науково ефективність каштанів проти комах не підтверджена. А якщо міль вже є серед одягу, краще скористатися іншими засобами захисту.

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Що цікаво, каштани можуть знадобитися і у ванній кімнаті: з них, виявляється, можна виготовити мийний засіб, що ідеально підійде для прання одягу.