Обгорніть дерева у липні гофрованим картоном: цей трюк знає кожен садівник

До збору урожаю залишилося зовсім трохи, а це означає, що час вберегти плоди від шкідників та зараження черв’яками. Для цього не обов’язково використовувати хімікати. Достатньо лише обгорнути стовбури дерев картоном.

Більшість дачників знають про спосіб з клейкою стрічкою, проте горфрований картон має аналогічний ефект, пише Top.

У чому користь гофрованого картону?

Гофрований картон має перевагу в тому, що не шкодить сонечкам та золотоочкам, які часто прилипають на поверхні разом з іншими шкідниками. Золотоочки дуже важливі для саду, оскільки вони знищують попелицю.

Тому для того, щоб зменшити кількість шкідників на фруктових деревах, потрібно лише використати шматочок картону від побутової техніки чи будь-чого іншого.

Слід вирізати смужку гофрованого картону приблизно шириною 30 сантиметрів, що відповідатиме довжині стовбура. Тоді цей картон потрібно обгорнути навколо дерева на висоті 40 сантиметрів над землею, гофрованою стороною до кори.



Картони вбереже дерева від появи шкідників / Фото Pexels

Картон варто прикріпити так, щоб він не тиснув сильно кору, а щоб не зісковзнув на вітрі – зав’яжіть мотузкою зверху та знизу. Картоном влітку радять обгортати яблуні та груші, які схильні до появи плодожерки.

У серпні картоном варто обгорнути сливові дерева, коли почне розвиватися наступне покоління гусениць сливової молі. Загалом картон варто тримати на яблуні аж до вересня, оскільки дерево може ще заразитися озимою міллю.

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Замінювати картон на новий рекомендовано кожні кілька тижнів. Після видалення його не можна викидати у смітник, оскільки усі шкідники, що заховаються всередину, можуть вижити. Картон варто після заміни одразу знищити.