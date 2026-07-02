5 великих вазонів, які забезпечать відчуття саду у вашому домі

Саме вазони можуть доповнити інтер’єр та додати відчуття затишку вашій оселі. Особливо варто звернути увагу на ті рослини, які ростуть на понад метр у висоту.

В Україні можна знайти чимало варіантів таких вазонів: від пальм, які досить популярні серед покупців, до Монстери із великим листками, які дадуть атмосферу тропіків у вашому домі. Та перед тим, як обирати вазон, фахівці Gardens Illustrated рекомендують оцінити місце, де ви плануєте поставити його. Від ширини і висоти простору може залежати вибір рослини. До того ж потрібно врахувати, що більшість великих кімнатних рослин найкраще ростуть неподалік від вікна, а деякі види вазонів не люблять, коли їх часто переставляють.

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Які 5 рослин будуть пишними і даруватимуть відчуття саду у помешканні, розповідаємо у матеріалі.

Монстера (Monstera deliciosa)

Росте до 8 метрів заввишки та близько 2,5 метра завширшки

Впевнені, ви точно бачили Монстеру в гостях або ж навіть самі вирощуєте її вдома, адже ця кімнатна рослина вже стала своєрідною класикою. Впізнати її дуже легко: вона має великі блискучі листки з характерними прорізами, які виглядають, як у тропіках.

У догляді монстера не є дуже вибаглива, тому активно розростається.

Монстера / Фото Пром

Покупці на Prom часто замовляють монстеру, адже вона здатна зробити особливий затишок вдома. А якщо потрібна пальма, юкі чи інший вазон – все це можна знайти на маркетплейсі: асортимент товарів Prom налічує понад 120 мільйонів товарів, серед яких – навіть рідкісні для українського ринку рослини. Також тут можна придбати все, що необхідно для вирощування вазонів дома: горщики різної форми та дизайну, ґрунт, дренаж, засоби для підживлення та поливу тощо. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Фікус еластік або каучуконосний (Ficus elastica)

Росте до 3 метрів заввишки та приблизно 75 сантиметрів завширшки

Каучуконосний фікус добре росте у світлому місці, неподалік вікна, але без прямих сонячних променів. Поливати вазон рекомендують після того, як підсохне верхній шар ґрунту, а листя періодично очищати від пилу, щоб воно залишалося блискучим.

Фікус / Фото Пром

Особливо ефектно виглядають нові сорти фікуса з великим листям.

Юка (Yucca elephantipes)

Росте до 1,5 метра заввишки та 75 сантиметрів завширшки

Юка вирізняється вузьким листям й чудово вписується в сучасні мінімалістичні інтер'єри. Цей вазон росте вверх, а не в ширину, тому не займає багато місця і підходить навіть для невеликих приміщень.

Юка / Фото Пром

До того ж Юка є однією з найменш вибагливих великих кімнатних рослин. Взимку їй потрібен дуже помірний полив, а під час догляду варто враховувати, що кінчики листя досить гострі.

Драцена маргіната (Dracaena marginata)

Росте до 2 метрів заввишки та близько 30 сантиметрів завширшки

Драцена також має довге вузьке листя з характерною червонуватою облямівкою. Завдяки компактній формі вона добре підходить для невеликих кімнат.

Драцена / Фото Пром

Росте драцена повільно, тому для швидкого декоративного ефекту варто обирати вже дорослу рослину. Вона невибаглива у догляді та не любить надмірного поливу.

Пальма арека

Росте до 1,8 метра заввишки та близько 75 сантиметрів завширшки

Пальма арека має густе, дугоподібне листя, яке створює в кімнаті відчуття тропічної зелені. Її також називають золотою тростинною пальмою, жовтою пальмою, бамбуковою пальмою або пальмою-метеликом.

Пальма арека / Фото Пром

Цей вазон потребує підвищену вологість повітря, тому часто його вирощують у просторій ванній кімнаті. А якщо поставити пальму у вітальні, тоді варто її регулярно обприскувати водою.