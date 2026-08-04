Ці 4 фруктові дерева вирощувати простіше, ніж яблуні: впорається будь-хто

Яблуні майже усіма садівниками вважаються простими для вирощування деревами. Але не всі знають, що можна засадити сад ще кількома рослинами, які вимагають навіть менше догляду.

Якщо ви не впевнені у своїх садівничих здібностях, і через це не садите дерева, не переймайтеся – є достатньо рослин, з якими впоратися можуть навіть новачки. За правильних умов вони ростуть практично без допомоги від людини, пише Martha Stewart.

Які дерева найпростіші у вирощуванні?

Шовковиця

Шовковиця дає безліч смачних ягід, і це, певно, найпростіше для вирощування дерево. Шовковиці неймовірно витривалі, і попри те, що вони цінують гарний догляд та періодичну обрізку, але зазвичай не страждають ані від хвороб, ані від шкідників.

Найбільша проблема, яку ви матимете з цим деревом – це досить кропіткий збір урожаю.

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Черешня

Якщо ви полюбляєте ласувати черешнями влітку, вже саме час висадити це дерево в себе на ділянці. Хороша новина – воно потребуватиме зовсім небагато догляду, натомість буде тішити неймовірно солодкими й соковитими ягодами.

Груша

Груші недарма мають репутацію одних з найпростіших для вирощування плодових дерев. Одна з причин – це їхня природна стійкість до хвороб і шкідників. І груші також потребують значно менше обрізки, ніж яблуні. А самі дерева ростуть вертикально навіть без допомоги людини.

Більший урожай вдасться отримати, якщо ви висадите поряд ще одну грушу, що буде запилювачем.



Груша дуже проста у вирощуванні / Фото Unsplash

Алича

Холодні зими часто суттєво обмежують кількість видів дерев, що можна висадити на ділянці. Але алича ідеально переносить зимові заморозки, а згодом дає неймовірні плоди. Посадіть аличу на сонячному місці з гарно дренованим ґрунтом, і догляд за нею взагалі не викликатиме проблем.