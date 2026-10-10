Не лише для сезону пікніків: як вуличний гриль допоможе при відключеннях світла

Вуличний гриль може стати у пригоді не лише для літніх пікніків, але й під час відключень електроенергії. На ньому можна приготувати гарячу їжу, закип’ятити воду для чаю або підігріти страви, коли електрична плита не працює.

Восени вуличний гриль не обов'язково ховати до наступного літа, пише 24 Канал.

Він стане у пригоді для приготування сезонних овочів, м'яса чи гарячих закусок на свіжому повітрі. А коли вдома раптово зникне електроенергія, така річ зможе виконувати ще й практичну функцію.

Що можна приготувати на вуличному грилі без світла?

Гриль дає змогу готувати на відкритому вогні чи жарі, тому його можна використовувати як альтернативу електроплиті для окремих завдань.

Ось найпопулярніші способи:

Закип’ятити воду для чаю чи кави. Для цього підійде чайник чи металева посудина, придатна для використання над відкритим вогнем.

Для цього підійде чайник чи металева посудина, придатна для використання над відкритим вогнем. Приготувати гарячу їжу . На решітці можна посмажити овочі, м’ясо, рибу чи сосиски.

. На решітці можна посмажити овочі, м’ясо, рибу чи сосиски. Підігріти готові страви . Якщо заздалегідь приготували їжу, гриль допоможе зробити її теплою без використання електроенергії.

. Якщо заздалегідь приготували їжу, гриль допоможе зробити її теплою без використання електроенергії. Підсмажити хліб чи лаваш. Це простий спосіб додати хрусткий та пахучий хліб до основної їжі. Крім того, підсмажений хліб підійде для приготування брускет. А от для тих, хто любить домашню шаурму, гриль чудово підігріє лаваш.



Вуличний гриль допоможе під час відключення / Фото Pexels

Восени сам гриль не втрачає актуальності, навіть якщо світло не вимикатимуть. Прохолодна погода зовсім не заважатиме влаштувати обід у дворі чи на терасі, а гарячі страви чудово смакуватимуть під час відпочинку на свіжому повітрі.

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Як безпечно користуватися грилем під час відключень?

Вуличний гриль призначений виключно для використання надворі. Не можна розпалювати його у квартирі, на балконі, у гаражі чи іншому закритому приміщенні.

Гриль слід розміщувати на стійкій негорючій поверхні, подалі від будівель, сухої трави та легкозаймистих матеріалів. Використовуйте лише посуд, призначений для високих температур.

Насправді вуличний гриль може бути корисним не лише для відпочинку на природі, але й для приготування їжі та нагрівання води під час відключення світла.