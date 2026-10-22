Забудьте про брудні сковорідки: проста хитрість, як позбутися пригорілого жиру

Очищення внутрішньої частини сковорідки не викликає у нас проблем, а от зовнішня сторона набагато активніше піддається накопиченню пригорілого бруду та жиру.

Використання дротяної щітки не завжди гарантує якісне очищення, особливо у випадках, якщо бруд на сковорідці залишався тривалий час, а тепло від конфорки його ще більше "запаювало", пише Interia Kobieta.

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Як очистити зовнішню частину сковорідок?

Замість використання хімікатів можна скористатися альтернативними мийними засобами, які досить доступні та є на кухні в кожного.

Оцет. Потрібно лише замочити у ньому паперові рушники і покрити поверхню сковорідки. Через кілька хвилин їх можна знімати й терти сковорідку губкою.

Потрібно лише замочити у ньому паперові рушники і покрити поверхню сковорідки. Через кілька хвилин їх можна знімати й терти сковорідку губкою. Харчова сода . Для очищення содою потрібно зробити пасту. Змішайте її з невеликою кількістю води, нанесіть на брудну сковороду, потріть, зачекайте кілька хвилин, а тоді змийте.

. Для очищення содою потрібно зробити пасту. Змішайте її з невеликою кількістю води, нанесіть на брудну сковороду, потріть, зачекайте кілька хвилин, а тоді змийте. Кукурудзяне борошно . Його дія схожа на дрібний наждачний папір. Спочатку потрібно замочити сковороду, перевернути її й посипати борошном, а через деякий час потерти губкою.

. Його дія схожа на дрібний наждачний папір. Спочатку потрібно замочити сковороду, перевернути її й посипати борошном, а через деякий час потерти губкою. Сіль. Має аналогічну дію, як і кукурудзяний крохмаль, проте швидко розчиняється, тому процес слід повторити кілька разів.



Сковорідку вдасться очистити досить просто / Фото Pinterest

Якщо ж у вас вдома сталеві сковорідки, то з ними варто бути обережними, щоб не пошкодити їх. Брудну та пригорілу внутрішню частину можна очистити за допомогою звичайного кип’ятіння. Потрібно лише налити воду всередину, довести до кипіння, дати їй охолонути, а тоді злити воду й очистити.