Яєчня прилипає до сковорідки, білок рветься, а на дні залишається підсмажена кірка. Зі сковорідками з нержавіючої сталі таке трапляється через неправильне нагрівання, тому поспішати з додаванням продуктів не варто.

Перевірити готовність поверхні до смаження допоможе невелика кількість води. Поведінка крапель підкаже, чи достатньо прогрівся метал, а подальше регулювання вогню допоможе приготувати страву без пригоряння.

Як перевірити, чи достатньо нагрілася сковорідка?

Перед смаженням перевірте нагрівання сковорідки кількома краплями води, як показав у своєму відео шеф-кухар Микола Люлько. У ролику він демонструє цей прийом на сковорідці з нержавіючої сталі, а потім смажить яйце.

Що робити, щоб до сковорідки нічого не прилипало / Фото Unsplash

Спочатку поставте чисту суху сковорідку на помірний вогонь і дайте їй прогрітися. Далі крапніть на поверхню трохи води та подивіться, що відбувається. На недостатньо нагрітій поверхні вода розтікається, шипить і поступово випаровується.

Після достатнього прогрівання вона збирається в рухливі кульки, які ковзають по дну під час нахиляння сковорідки. Такий тест використовують для перевірки нагрівання сталевого посуду перед додаванням олії та продуктів. Проводьте перевірку до додавання жиру. Залишки води злийте, а перед наступним кроком переконайтеся, що дно сухе.

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Як посмажити яйце, щоб воно не прилипло?

Після перевірки зменште нагрівання й додайте трохи олії, розподіливши її по поверхні. Для яєць важливо не залишати сковорідку на сильному вогні: надмірна температура швидко підсмажить низ, поки верх білка ще залишатиметься рідким.

Як смажити яйце: дивіться відео

Олія не повинна диміти. Поява диму означає, що поверхня перегрілася, тож сковорідку потрібно зняти з конфорки й дати їй трохи охолонути. Сам тест із водою не замінює контролю температури під час приготування.

Обережно розбийте яйце та залиште його смажитися, не намагаючись одразу підчепити лопаткою. Дайте білку схопитися, а нижньому шару – підсмажитися. Правильне прогрівання, достатня кількість жиру та відсутність поспіху допомагають зменшити прилипання.

Наприкінці відео готова яєчня вільно ковзає по дну під час нахиляння сковорідки, зберігаючи цілий білок і жовток. Цей прийом призначений для сталевих сковорідок без антипригарного покриття.