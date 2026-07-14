Облаштувати затишний кавовий куточок вдома просто: ось що для цього потрібно

Кава вранці для багатьох людей – це вже не просто спосіб прокинутися, а важливий ритуал. І для того, аби не витрачати багато грошей на кавування у закладах, можна облаштувати власну "мінікав'ярню" прямо в себе вдома.

Кавовий куточок – це компактна зона на кухні чи у вітальні, де можна спокійно приготувати запашну каву та відпочити. Але для того, аби така домашня кав'ярня була не лише красивою, але й зручною, варто відповідно її обладнати, пише The Spruce.

Що потрібно для домашньої кав'ярні?

Зовсім необов'язково витрачати багато грошей на професійне обладнання – адже ритуал приготування кави має передусім відповідати вашим звичкам. Якщо вранці ви п'єте просту чашку американо, набір має бути одним, а ось якщо ви любите експериментувати з різними методами заварювання, молочними напоями тощо, тоді вже можна замислитися про розширення арсеналу інструментів.

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Кавовий куточок облаштувати дуже просто / Фото Pexels

Кавова машина

Саме техніка – це центр домашньої кавової станції. Найпопулярніші серед любителів цього напою все ще автоматичні кавомашини. Для того, аби користувався цим приладом, не потрібні жодні особливі знання – достатньо тільки натиснути на кнопку, аби приготувати еспресо, латте чи капучино.

Але якщо ви отримуєте задоволення від самого процесу приготування та володієте потрібними навичками, можна подумати про покупку ріжкової кавомашини.

Ось кілька якісних варіантів для домашнього кавового куточка:

Klarstein Espressionata Evo Ekspres 19 – це потужна еспресо-машина з тиском пари 19 барів. А цікавий вінтажний дизайн зробить її ідеальним доповненням до будь-якої кухні.

– це потужна еспресо-машина з тиском пари 19 барів. А цікавий вінтажний дизайн зробить її ідеальним доповненням до будь-якої кухні. RZTK Coffee Time – це крапельна кавоварка, що стане ідеальним пристроїв для любителів натуральної кави. Процес приготування напою контролювати не потрібно, а сам процес заварювання кави максимально простий.

– це крапельна кавоварка, що стане ідеальним пристроїв для любителів натуральної кави. Процес приготування напою контролювати не потрібно, а сам процес заварювання кави максимально простий. Klarstein Arabica – це ріжкова кавоварка, покрита сучасною сталлю, що не іржавіє. Сенсорна панель керування та світлодіодний дисплей роблять її неймовірно простою у користуванні.

Але є й більш бюджетні способи приготування кави. Якщо ви хочете почати з дешевших способів заварювання, тоді можна придбати:

френч-прес;

аеропрес;

гейзерну кавоварку;

джезву.

Кава

Навіть якщо ви придбаєте найдорожчу кавову машину, смак напою все одно визначатиме якість і свіжість зерна. Найкраще купувати каву невеликими порціями і слідкувати за тим, аби дата обсмаження була нещодавно – не більше ніж 3 – 6 тижнів тому.

Кавомолка

Досвідчені бариста та любителі кави знають, що свіжий помел може значно покращити знак кави. Експерти надають перевагу жорновій кавомолці, а не ножовій – вона забезпечує більш рівномірний помел, а це дуже важливо для заварювання еспресо.

Вода

Кава майже повністю складається з води, тож її якість має більше значення, ніж може видатися. Для приготування напою краще не брати воду з-під крана. Натомість ідеально підійде:

фільтрована вода;

або ж пляшкова вода зі збалансованою мінералізацією.

Спінювач

Для любителів флет-вайту, капучино та латте незайвим буде інвестувати в інструмент для роботи з молоком. Ось найбільш популярні варіанти:

ручний вінчик;

металевий пітчер для збивання молока;

окремий електричний спінювач;

автоматичний капучинатор.

Гарний посуд



Гарний посуд допоможе зробити кавовий куточок затишним / Фото Pexels

Домашня кав'ярня – це не лише про ефективність та техніку, але й про естетику. Кілька керамічних чашок ручної роботи, невеликі тарілочки для десертів, гарні ложечки, підставки та склянки для холодних напоїв одразу ж перетворять простір на затишний куточок.