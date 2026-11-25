Обрізка верхівок дерев, коли дерево обрізають прямо поперек крони, аби зменшити його висоту, – це практика, що існує вже багато років. Але це зовсім не означає, що вона корисна для дерев.

Обрізка верхівок, або ж заокруглення, – це досить поширений спосіб зменшити висоту дерева, але дуже часто це призводить до того, що рослина страждає, і в деяких випадках навіть гине, пише Southern Living.

Чи можна обрізати верхівку дерева?

Листя – це те, що живить дерево у вашому саду. І коли ви видаляєте великі частини листяної крони або ж саму верхівку дерева, в рослини запускаються механізми виживання. Тож у певному сенсі дерево "панікує" та намагається врятувати себе, стимулюючи швидкий ріст кількох пагонів під кожним зрізом, аби отримати новий урожай листя.

І зрештою часто дачники отримують дивну реакцію росту, що призводить до слабкого й непривабливого гілля. Деякі дерева відрощують пагони, що більш вразливі до шкідників, які потім передають хвороби вже пошкодженому дереву.

Окрім того, під час видалення великої кількості листя решта гілок та стовбур зазнають впливу прямих сонячних променів – а це призводить до сонячних опіків тканин під корою. Часом це призводить до виразок, розшарування кори та відмирання гілок.

Окрім того, не варто забувати й про естетичний бік питання – дерева з обрізаними верхівками мають жахливий вигляд. І навіть коли ріст відновлюється, вони вже майже ніколи не мають гарного вигляду.

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Що робити, щоб не довелося обрізати дерево?

Найкраще, що можна зробити під час посадки дерева, – це переконатися, що ви обрали саме те, яке не створить проблем у майбутньому. Перед посадкою прочитайте про висоту, якої воно може досягнути у дорослому віці, не саджайте надто близько до комунікацій, тротуарів, будинку чи під'їзних шляхів.

Також можна провести проріджування, коли стратегічно видаляються певні гілки, аби дерево мало повільніший та більш контрольований ріст.