Що буде, якщо не обрізати персик: не всі дачники знають

Чимало дачників вирощують персикові дерева – вони не лише елегантно доповнюють вигляд будь-якого саду, але й тішать неймовірно солодкими плодами. Втім, не всі знають, як саме доглядати за ним влітку, і чи справді так важливо проводити обрізку.

Якщо ви пропустите обрізку персикового дерева навіть раз, це може призвести до багатьох досить несподіваних проблем у майбутньому, пише Martha Stewart. Але уникнути їх досить легко.

Що буде, якщо не обрізати персикове дерево?

Чимало людей помилково вважають, що обрізка потрібна лише для того, аби підтримувати привабливий і акуратний вигляд персикового дерева, та це не так.

Погіршення здоров'я дерева

Якщо пропустити обрізку, дерево швидко вкриється старими гілками. Це означатиме, що сонячне світло не досягатиме центру крони, припиниться вільна циркуляція повітря, і дерево витрачатиме надто багато енергії на вирощування гілок.

Відтак, воно вже не матиме сил давати великі, соковиті плоди. З часом персики стануть дрібнішими, а сам урожай – меншим. І це ще не кажучи про те, що дістатися персиків буде непросто.

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Ламкість гілок

Стиглі плоди персиків досить важкі, а накопичена вага старих гілок може призвести до того, що вони почнуть не просто гнутися, а ламатися. Регулярна обрізка дозволяє мінімізувати це явище.

Зменшення кількості фруктів

Якщо ігнорувати обрізку рік за роком, зрештою плодів стане набагато менше. Річ у тім, що персикові дерева дають більшість своїх найкращих плодів саме на однорічній деревині – тобто пагонах, що виросли попереднього сезону.

Поява шкідників та хвороб

Обрізка – це також спосіб зберегти здоров'я дерева. Відкриття крони дозволяє і листю, і плодам швидше сохнути після дощу, а це зменшує ймовірність багатьох грибкових захворювань, як-от кучерявості листя чи коричневої гнилі.

Окрім того, після обрізки набагато легше виявляти шкідників ще до того, як вони стануть реальною проблемою.



Персикове дерево дуже важливо вчасно обрізати / Фото Pexels

Як правильно обрізати персики?

Обрізка персика – це насправді простий процес, якщо знати кілька важливих нюансів. По-перше, починати обрізку потрібно ще на молодому дереві – тоді є можливість сформувати його. Зазвичай їх оформлюють у так звану форму вази.

Найпростіше її створити, якщо почати обрізку ще на однорічному дереві. Молоді дерева ростуть напрочуд швидко після того, як адаптуються до нового місця посадки. І про обрізку протягом цього часу забувати не слід.

Оберіть 4 – 5 каркасних гілок, що розходяться в різних напрямках, а решту видаляйте, навіть якщо вони здорові. Впродовж наступних років кожна каркасна гілка даватиме бічні гілки, створюючи відкриту подобу чаші.

Деякі фруктові дерева обрізають, коли вони перебувають у фазі спокою, але для персиків найкращим часом буде рання весна, коли дерево вже прокидається, але ще не повністю розпустило листя. Але обрізку для видалення хворих чи зламаних гілок можна проводити будь-коли.