Не відкладайте до липня: 3 кущі, які треба обрізати наприкінці червня

Садівники часто плутаються в тому, коли ж саме потрібно обрізати рослини – восени чи навесні. Та для певних декоративних рослин саме перший місяць літа є найкращим для проведення процедури.

Деякі весняні чагарники формують бутони на пагонах минулого року, пише Gardening Know How.

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Після завершення цвітіння їм потрібна обрізка, бо якщо перенести цей процес на кінець літа чи осінь, то можна випадково зрізати майбутні квіткові бруньки й залишитися без цвітіння наступного сезону.

Що потрібно знати перед обрізуванням?

Обрізати рослини потрібно лише чистим і добре заточеним інструментом. Тупий секатор чи садові ножиці здатні травмувати пагони, а брудні леза стануть джерелом поширення хвороб.

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Традиційно обрізка починається з санітарного очищення куща. Спочатку слід видалити сухі, пошкоджені чи хворі гілки. Далі вже треба переходити до формування рослини.

Є два види обрізування. Перший передбачає вкорочення пагонів для контролю їхньої довжини й форми крони. Другий – проріджування, коли повністю видаляються великі гілки, щоб зробити середину куща менш загущеною.

Які кущі обрізати у червні?

Бузок

Рослина може рости як великий кущ чи невелике дерево до 5 метрів заввишки. Для гарного розвитку бузку потрібна сонячна ділянка й добре дренований ґрунт.

Рослина закладає квіткові бруньки на старих пагонах, тому обрізування проводять після завершення цвітіння. Дачники радять особливу увагу зосередити на проріджуванні середини куща.

Це допоможе покращити циркуляцію повітря й запобігти появі борошнистої роси. Біля основи рекомендовано вирізати третину найстаріших гілок.

Форзиція

Цей кущ одним з найперших прикрашає сад навесні, вкриваючись яскравими жовтими квітами ще до появи листя. Таке раннє цвітіння приваблює бджіл та метеликів.

Чагарник не потребує складного догляду й добре переносить посушливі періоди. Після завершення цвітіння форзицію потрібно підстригти, щоб кущ не втратив акуратної форми.

Для омолодження можна видалити до чверті найстаріших гілок, зрізаючи їх біля землі. Така дія стимулюватиме появу нових пагонів.



Форзиція потребує обрізки після цвітіння / Фото Pexels

Магнолія

Магнолії вважаються одними з найефектніших декоративних рослин у саду, проте можуть страждати від грибкових захворювань.

Саме тому після завершення цвітіння треба провести легке обрізування. Дачники видаляють пошкоджені й хворі гілки. Така процедура покращує провітрювання крони й допомагає підтримувати рослину здоровою.