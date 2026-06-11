Чим кропити яблуні у червні: засіб виведе з дерев паршу та попелицю

На початку літа яблуні досить вразливі до хвороб чи шкідників. У цю пору на листі можуть з’являтися ознаки парші чи борошнистої роси, а молоді пагони здатна атакувати попелиця.

Якщо ж проблему проігнорувати, то вона може негативно вплинути на майбутній урожай, йдеться на ютуб-каналі "Дача Агронома". Дачник розповів, які препарати дієві, а які навіть не варто застосовувати.

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Чим обробити яблуню у червні?

Грибкові захворювання лікуються різними засобами. Те, що ефективно проти однієї хвороби, може зовсім ніяк не допомогти від іншої.

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Препарати міді від парші

Для боротьби з паршею радять використовувати препарати на основі міді. Чудово підходить 1% розчин мідного купоросу чи хлорокис міді.

Від парші препарати міді чудово працюють у профілактичних та лікувальних цілях. Якщо ви будете обробляти вчасно, то парші на яблунях не буде,

– зазначив дачник.

Засоби від борошнистої роси

Щоб позбутися від борошнистої роси потрібно використовувати засоби на основі сірки чи системні фунгіциди широкої дії, які захищають дерева від кількох захворювань.

Препарати проти попелиці

Якщо попелиця ще не сильно поширилася по яблуні, то комах можна збити з гілок сильним струменем води чи обробити дерево звичайним мильним розчином.

Та якщо шкідників вже багато, тоді доведеться використовувати системний препарат "Актара". Він миттєво знищує вже наявних комах і навіть тих, які з’являться пізніше, оскільки проникає в молоді пагони й захищає тривалий час дерево.

Як позбутися шкідників з яблуні: дивіться відео

За словами дачника, після обробки попелиця може знову повернутися на яблуню. Таке може статися через наявність мурашника.

Як тільки дія препарату закінчиться, мурахи понатягують на дерево попелицю, і вона з'явиться знову. Це і є основна причина, чому попелиця постійно з'являється на дереві навіть після самих сильних обробок,

– додав дачник.

Обробити дерево від попелиці недостатньо. Щоб вирішити проблему потрібно ліквідувати мурашник і лише такий комплексний підхід допоможе захистити від повторної появи шкідників.