Запах з секонд-хенду на одязі зникне без сліду: є 5 перевірених способів

Більшість людей люблять секонд-хенди, оскільки там можна знайти якісну брендову річ за низькою ціною. Однак така знахідка має суттєвий мінус – різкий та неприємний запах, який не зникає після першого прання.

Специфічний запах речей з секонд-хенду виникає через дезінфекцію хімікатами, які містять формальдегід, пише Deccoria. Вони знищують усі можливі грибки, бактерії та віруси, але залишають на тканині доволі неприємний запах.

Крім того, різкий аромат може бути через зберігання таких речей на складах. Коли він тижнями лежить у пакетах, починає поглинати вологу з навколишнього повітря, яка сприяє розвитку затхлого запаху.

Як вивести запах одягу з секонд-хенду?

Якщо запах не сильно інтенсивний, достатньо випрати річ у пральній машинці на найвищій температурі, яка дозволяється для цієї тканини, а тоді повісити одяг на вулицю на два дні.

Метод працює, якщо запах відчувається ледь-ледь. В усіх інших випадках, варто скористатися ефективнішими способами.

Заморожування

Спочатку річ потрібно провітрити на вулиці цілу добу, а тоді покласти в пакет й помістити у морозильну камеру на кілька годин.

Аміак

У 5 літрах води слід розвести 1 столову ложку аміаку. Дуже важливо цей спосіб застосовувати на вулиці чи в кімнаті, яка добре провітрюється. Одяг з натуральних тканин варто замочити у розчині на годину, а з синтетичних – на 6 годин. Після цього етапу одяг потрібно випрати у пральній машині з додаванням кондиціонера для білизни.



Аміак виводить сморід з речей / Фото Pexels

Активоване вугілля

Якщо одяг після прання все одно має різкий запах, у шафу варто покласти дві таблетки активованого вугілля з аптеки, попередньо обробивши його ефірною олією (найкраще підійде евкаліптова чи трояндова). Щоб запобігти забрудненню тканини, активоване вугілля краще помістити у повітропроникний мішечок.

Сіль, лимонний сік та оцет

У миску потрібно налити 5 літрів води й додати 3 столові ложки кухонної солі та сік з одного лимона чи одну склянку оцту. Тоді помістіть всередину одяг на кілька годин, а після цього прополощіть у холодній воді й виперіть у пральній машинці.

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Харчова сода

Одяг з секонд-хенду потрібно покласти у великий пакет й засипати половину склянки харчової соди. Пакет з речима варто залишити на кілька годин чи на всю ніч, а тоді витрусити соду з тканини й повісити на вулиці. Сода корисна тим, що поглинає неприємні запахи.

Ці методи помічні для невеликих речей, які легко обробити. А от осінньо-зимові куртки, пальта чи пуховики доведеться обробляти вже в хімчистці, щоб точно вивести неприємні запахи.