Цей одяг не треба прати після кожного носіння: варто запам'ятати

Прання необхідне, щоб запобігти неприємним запахам чи вивести бруд з речей, однак занадто часто прати одяг не варто. У деяких випадках таке прання може швидше зношувати тканину.

Більшість з нас любить одягати свіжий одяг, проте замість прання його можна освіжити за допомогою пари, сушіння на повітрі чи сонці, пише Real Simple.

Експерти розповіли про кілька речей, які не варто прати після кожного носіння, щоб зберегти вигляд речей у хорошому стані ще на довший період.

Який одяг не варто часто прати?

Джинси

Цю річ не потрібно часто прати, оскільки денім має властивість втратити колір й якість тканини. Найкраще джинси кидати прання через 5 носок.



Джинси не варто часто прати / Фото Pexels

Светри

Кардигани чи светри носять поверх іншого одягу, тому прати їх кожного разу не треба. Вона не контактують з потом чи жиром шкіри, а постійне прання лише може призвести до усадки.

Жакети

Ця річ має структуровану форму, яка може погано зреагувати на прання. Жакети краще прати руками й точково, якщо є забруднення в певному місці.

Штани палаццо

Такі штани мають складки та специфічний крій, тому стандартне прання для них підходить лише за необхідності, якщо є помітні забруднення чи поганий запах. Фахівці радять штани кидати в прання через 5 – 10 носок.

Окрім порошку для прання, для речей ще може знадобитися праска чи відпарювач. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Піжами

Для тих, хто приймає душ перед сном, піжаму не варто прати дуже часто. Вона буде чистою впродовж кількох днів, тому її можна сміливо носити 3 – 4 дні.

Бюстгальтери

Прати бюстгальтери можна приблизно після 3 – 4 носок. Кожного разу їх кидати в прання не варто. Проте задля запобігання пошкодження їх варто поставити у сітчастий мішечок для білизни.

Усі ці речі не потребують прання після кожного носіння. Правильний підхід очищення вбрання допоможе продовжити термін служби одягу й зберегти форму, колір та якість на довший час.