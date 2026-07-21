Огірки будуть хрусткими й твердими: дізнайтеся, як їх правильно засолити

Сезон консервування овочів вже розпочався, тож багато господинь беруться за маринування огірків. Проте часом після маринування вони стають м’якими, замість того, щоб зберігати твердість та хрусткість.

Виявляється, що проблему можна легко усунути, якщо напередодні замочити огірки у воді, пише Interia Kobieta.

Чому огірки потрібно замочувати перед консервуванням?

Огірки на 95% складаються з води, але після зривання з грядки овочі поступово її втрачають. І навіть якщо огірок гарно виглядає, всередині може бути "пустим". Якщо ж замочити овочі у воді, вони буквально наберуть знову воду через шкірку й повернуть еластичність.

Замочування додатково допомагає ще краще змити землю зі шкірки навколо крихітних колючок. Під краном досягнути такого ретельного миття дещо складно.



Замочування зробить огірки хрусткими / Фото Pexels

У чому замочувати огірки?

Замочувати овочі найкраще у холодній, але попередньо прокип’яченій воді. Чим холоднішою буде вода, тим процес набирання води в плоди буде кращим. А кілька кубиків льоду швидше відновлять хрусткість огірків.

Воду з-під крана теж можна використовувати, але треба залишити її на певний час, щоб хлор випарувався.

Процес замочування важливий, але варто розуміти, що тривале замочування може мати зворотний ефект. Якщо овочі поглинуть дуже багато води, то після маринування можуть стати ще м’якшими.

Саме тому потрібно дотримуватися простих правил. Дрібним огіркам потрібно 30 хвилин замочування, а більшим – 1 година.

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Як не можна замочувати огірки?

Зіпсовані та пошкоджені огірки не варто класти в одну миску зі свіжими та цілими. Під час замочування хвороботворні мікроорганізми можуть поширитися на здорові овочі.

Після замочування огірки варто промокнути насухо рушником чи паперовим рушником. Найкращі огірки для соління мають мати 10 сантиметрів довжини та правильну форму для легкого утрамбовування в банку.