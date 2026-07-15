Ось чому зелені сливи опадають: ігнорувати проблему точно не можна

Деяким дачникам доводилося стикатися з дуже неприємною проблемою: зелені сливи з дерева починають опадати без жодної видимої причини. І що робити у такому випадку, знають далеко не всі.

Якщо зелені сливи почали масово опадати з дерева, необов'язково причина криється у нестачі добрив чи поганій погоді, пише RHS. Часом це трапляється саме собою, і перейматися у такому випадку не варто – але якщо опало багато плодів, тоді дерево може сигналізувати так про певну проблему.

Чому зелені сливи опадають з дерева?

Осипання плодів з дерева – це вкрай неприємна проблема, але така, з якою можна впоратися. Але для цього потрібно спершу розібратися з причинами явища. По-перше, якщо під деревом ви побачили всього кілька недостиглих плодів, панікувати взагалі не варто: якщо зав'язі виявилося надто багато, дерево часто самостійно позбувається від надлишку.

Але якщо проблема продовжується вже кілька днів поспіль, тоді слід почати пошук причини. Передусім потрібно звернути увагу на те, які саме плоди опадають: зовсім маленькі чи вже великі, а також на те, чи вражені сливи гниллю, чи є на них плями, отвори та камедь.

Саме ці ознаки дають розуміння, чи потрібно щось робити зі сливою, чи можна не перейматися, пише "УНІАН".

Природне проріджування

Найчастіше причиною опадання плодів є природне проріджування зав'язі – після неймовірно рясного цвітіння дерево формує забагато плодів, і не може виростити їх усі. У такому випадку частину з них воно самостійно скидає.

Зазвичай це відбувається вже за кілька тижнів після цвітіння, але іноді може повторюватися під час активного росту. У такому випадку сливи, що опали, маленькі, і не мають пошкоджень чи плям.



Сливи іноді опадають самі собою / Фото Pexels

Посуха

Якщо сливі не вистачає вологи, дерево починає економити сили та передусім позбувається частини плодів. Помітити ознаки посухи можна і за млявим листям, і за повільним ростом решти пагонів.

Шкідники

Якщо на плодах, що опали, видно отвори, плямки камеді, або ж плями гнилі – сливу, скоріш за все, атакували шкідники. Найчастіше це дерево вражають:

плодожерка;

сливова товстоніжка;

довгоносики.

Пошкоджені плоди в такому випадку вже не врятувати. Найкраще, що можна зробити – це щодня збирати плоди та виносити їх з саду, аби не поширити зараження.

Моніліоз

Це – небезпечне грибкове захворювання, що часто вражає фруктові дерева. Спершу на плодах з'являються бурі плями, а тоді – сірі подушечки спор. Тоді сливи можуть не тільки опадати, але й всихати прямо на дереві. Усі заражені плоди потрібно видалити й викинути. В компост їх класти не можна.

Що робити, щоб плоди не опадали?

Хапатися за добрива не потрібно – коли плоди вже активно ростуть та опадають, підживлення вже не допоможуть. А якщо азоту в ґрунті стане забагато, це може лише погіршити ситуацію.

Натомість варто замульчувати ділянку біля стовбура та подбати про стабільний полив. Окрім того, потрібно прибирати пошкоджені плоди та стежити за тим, аби рослину не вражали шкідники.