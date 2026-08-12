З дерева поопадали яблука: що це означає та як виправити ситуацію

Часом наприкінці літа дачники помічають неприємну проблему – яблука починають опадати з дерева. І не всі знають, чи це природний процес, чи вже потрібно бити на сполох.

Якщо ви побачили, що під деревом лежить дуже багато яблук, це необов'язково свідчить про проблему, пише Gardening know how. Втім, слід розібратися у причинах цього явища, аби визначити подальші кроки.

Чому яблука опадають з яблуні?

Скидання частини плодів з яблуні – це загалом природний процес. Річ у тім, що дерево завжди закладає більше зав'язі, ніж реально здатне виростити, тож таке часто трапляється. Наприкінці літа яблуня починає позбуватися найслабших плодів. Це допомагає рослині спрямувати усю свою енергію на сильні плоди.

Тож якщо ваша яблуня виглядає здоровою, і на ній досі залишається досить багато яблук, перейматися взагалі не варто.



Опадання яблук – це природний процес / Фото Pexels

Але у деяких випадках опадання яблук все ж може свідчити про те, що дереву не вистачає поливу, або ж поживних речовин. Іноді причиною може стати також навала шкідників. Особливо часто яблуні страждають від плодожерки. Серед хвороб найбільше шкоди завдають парша та моніліоз.

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Як зупинити опадання яблунь?

Перше, що потрібно перевірити – це ґрунт під яблунею. Якщо він надто сухий, можливо, дереву потрібний якісний полив. У сильну спеку він особливо важливий, і проводити його потрібно частіше, ніж зазвичай.

Наприкінці літа яблуню також радять підгодовувати – найважливішими елементами у серпні ж магній та калій. Саме їхній дефіцит найчастіше призводить до втрати урожаю.

Якщо ж ви помітили сліди хвороб на дереві – скручене листя, гниль на плодах, іржавий наліт тощо, зволікати не можна. У такому випадку потрібно негайно обробляти яблуню фунгіцидами.