Корейський метод вирощування орхідей: рослина почне цвісти без упину

Орхідея має потребу в делікатному догляді, тому навіть маленька помилка може перешкодити цвітінню. Та якщо скористатися китайським методом, орхідея почне рости, як у тропіках.

Уся краса орхідеї полягає у її квітах, тож коли їх немає більшість починають шукати шляхи вирішення проблеми, пише Deccoria.

Чому орхідеї не цвітуть?

Існує кілька причин через які фаленопсис зупиняється на певний час у рості. До переліку входить:

Нестача світла. Розміщення орхідеї в надто темному місці перешкоджає їй цвісти. При цьому квіти не люблять прямого сонця, яке може обпекти листя.

Помилки поливу. Орхідеям шкодить занадто інтенсивний полив чи занадто рідкий.

Бідний ґрунт. Звичайний ґрунт для горщиків не підходить для росту орхідей, тому потрібно для цих рослин обирати спеціальну суміш.

Дефіцит поживний речовин. Орхідеї не мають сильної потреби в постійному підживленні, але для хорошого росту їм необхідний фосфор і калій.



Орхідея потребує особливого догляду / Фото Pexels

Що треба знати про корейський метод?

Корейський метод вирощування не полягає у якомусь дієвому удобрюванні. Потрібно лише виконати кілька простих кроків, які й впливають на цвітіння орхідей.

Правильне удобрення

Для фаленопсиса потрібно обирати спеціалізовані добрива з калієм та фосфором. Корейський метод радить використовувати для рослин лише половину рекомендованої дози виробником.

Таке підживлення можна вносити кожні два тижні, але не частіше, бо надмірні добрива шкідливі.

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Правильне місце розташування

Орхідеї найбільше люблять світле місце з розсіяним світлом. Тримати рослини найкраще у вікні, яке виходить на захід чи на схід. Якщо ж листя починає жовтіти – це пряма ознака того, що рослина отримує занадто велику кількість сонця.

Сприятлива температура

Корейські фахівці радять тримати орхідею в місці, де температура залишається в межах 15 – 20°C. Такі умови найкраще сприятимуть цвітінню.

Регулярний догляд

Квіти поливати потрібно лише тоді, коли сухий ґрунт. Бутони мають всі шанси швидше з’явитися, якщо орхідею помістити у піддон, що наповнений вологим керамзитом. Крім того, кожних 2 – 3 роки орхідею потрібно пересаджувати у новий субстрат.

Також радять звернути увагу й на те, що в орхідеї є період спокою після цвітіння. Цей час необхідний для генерації випускання нових бутонів. Треба лише перемістити її в прохолодне місце, рідше поливати й припинити на певний час підживлення.