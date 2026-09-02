Домашній засіб для орхідеї з рисом і лавровим листям: ефект буде дивовижним

Часом так буває, що орхідея виглядає цілком здоровою – має хороше листя й нове коріння, але впродовж кількох місяців не випускає нові бутони. Покращити ситуацію може звичайне домашнє добриво, приготовлене з двох інгредієнтів, які знайдуться на кожній кухні.

Домашні добрива забезпечують орхідеї додатковими мікроелементами, тому після їхнього застосування ріст може значно пришвидшитися, пише Top.

Як зробити добриво для орхідеї?

Для приготування кондиціонеру знадобиться:

Жменя сирого рису;

3 лаврові листки;

Літр гарячої води;

Літр холодної води для розведення.

Спочатку рис та лавровий лист потрібно висипати в ємність, а тоді залити літром гарячої води. Суміш слід залишити на кілька годин, поки вона не охолоне повністю. Після цього потрібно лише процідити рідину й розвести літром прохолодної води.

Засіб варто одразу використовувати, бо якщо залишити його на кілька днів, він почне бродити.

Перед поливом ґрунт фаленопсиса повинен бути сухим, а коріння – твердим і сріблястим. Після поливу слід дочекатися, коли вся вода стече в горщик, а тоді вилити залишки. Таку суміш можна застосовувати кожних 3 тижні.



Найкраще добриво для орхідеї на осінню пору / Фото Pexels

Чому орхідея не цвіте?

Досить часто рослина перестає рости через недостатнє освітлення. Якщо орхідея розташована далеко від вікна десь у глибині кімнати – це може бути основною причиною.

Фаленопсис радять розташовувати біля вікна, що виходить на захід чи схід. Занадто темне листя свідчить про брак світла, а жовте – про сонячні опіки.

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Полив орхідеї варто визначати не за графіком, а за її корінням. Якщо воно зелене – це означає, що в ньому є достатньо вологи. Сріблясте й тверде коріння сигналізує про брак води.

Горщик з рослиною радять занурити у воду кімнатної температури на кілька хвилин, а тоді вилити залишки з горщика. Якщо там будуть залишки води, вологі корені почнуть гнити.