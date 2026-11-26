Останній місяць майже усі світові модниці одержимі пальтами з вінтажним принтом та хутряними деталями. Верхній одяг з хутряним коміром та манжетами став вбранням №1 на осінньо-зимову пору.

Вінтаж з кожним роком стає дедалі актуальнішим, а такі пальта ідеально відображають естетику минулих десятиліть, пише In Journal. Спочатку цей верхній одяг приміряли на червоні доріжки, а тепер активно носять модниці до різних щоденних образів.

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У чому феномен пальт з хутром?

Естетика трендових пальт нагадує верхній одяг Penny Lane, який носила Кейт Хадсон у фільмі «Майже знаменитий» 2000 року. Цей фасон так і називають – Пенні Лейн.

Цього року однією з перших, хто одягнув це пальто, стала Кейт Мосс. Вона обрала для себе чорний класичний колір, а от Зої Кравіц приміряла світло-блакитне вбрання.

Кендалл Дженнер у Нью-Йорку носила довге кремове пальто, а Гейлі Бібер зробила ставку на бежевий відтінок. Після виходу багатьох зірок у цьому виробі, пальто почало набирати шаленої популярності.

Ці пальта дизайнер Коннер Айвз представив на показі осінь/зима 2025, а трендовими вони стали лише зараз. Взимку ми звикли носити пуховики, дублянки та шуби, тому поява нового пальта захопила увагу усіх модниць.

Пальта з хутром ідеально вписуються до створення вінтажного гардероба та стилю бохо 70-х років. Насправді тренд має багато різних інтерпретацій, але його мета одна – зробити пальто найцікавішою частиною поєднання.

З чим носити трендове пальто?

Найкращий вибір поєднання – це джинси прямого крою, звичайний светр, лонгслів та взуття на низьких підборах. А от для вечірнього виходу пальто можна приміряти поверх сукні, елегантних штанів чи чоботів на підборах.

Модниці створюють монохромні аутфіти, а також надихаються вінтажними виходами й повторюють зараз ці образи на собі.