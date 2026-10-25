5 парфумів, які ідеально підходять для холодних днів: їх варто мати в колекції

У холодну пору року особливої популярності набувають парфуми з амброю, які огортають теплим та чуттєвим шлейфом. Ця нота гармонійно поєднується з ваніллю, мускусом, деревними та пряними акордами, надаючи ароматам глибини та вишуканості.

Амброві парфуми стануть чудовим вибором для осені та зими, особливо для тих, хто любить теплі аромати без надмірної солодкості, пише In Journal. У добірці зібрано 5 культових композицій з амброю, на які варто звернути увагу у холодний сезон.

На Prom представлені парфуми різних брендів, зокрема Maison Margiela, Christian Dior та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема засоби для догляду за шкірою, волоссям і губами. Для тих, хто регулярно купує доглядову косметику та не хоче переплачувати за доставку, стане у пригоді підписка Smart на Prom. Вона коштує 50 грн на місяць і надає безкоштовну доставку для необмеженої кількості замовлень на маркетплейсі.

Які парфуми придбати на холодні дні?

Aerin – Amber Musk

Це класичний зимовий аромат з квітково-пудровим характером. Спочатку у цій композиції відчувається запах магнолії, що поєднується з амброксаном і кокосовою водою, а далі розкривається запах троянди. Теплим і стійким цей парфум робить бензоїн, праліне, мускус, амбра та сандал.



Найкращі парфуми на осінь та зиму / Фото Pinterest

Maison Margiela Replica Jazz Club

Цей варіант парфумів варто розглядати тим, хто любить аромат шкіри і тютюну. У цьому флаконі відчувається запах рому, неролі та рожевого перцю, які переходять у розкішну амбру та ваніль.



Парфуми з ароматом амбри / Фото Pinterest

Ellis Brooklyn Super Amber

Чимало жінок хвалять ці парфуми за поєднання бурштину, ванілі, кедру та мускусу, які разом створюють теплий та солодкий аромат.



Найкращі парфуми на осінь та зиму / Фото Pinterest

Le Labo Another 13

Ці парфуми досить ніжні, тому здатні добре підсилити запах тіла. В ароматі містяться ноти амброксану, амбри, синтетичного мускусу та інших 11 нот, до яких входить жасмин, мох, пелюстки жасмину тощо.



Парфуми з ароматом амбри / Фото Pinterest

Christian Dior Ambre Nuit

Цей аромат обертається навколо теплої амбри й романтичної турецької троянди. Композиція парфумера Франсу Демаші є дещо складною та належить до категорії східно-квіткових ароматів.



Найкращі парфуми на осінь та зиму / Фото Pinterest

Амброві парфуми – це чудовий спосіб додати осіннім чи зимовим образам тепла, чуттєвості та вишуканості. Обирайте аромат, який найкраще відображає вашу індивідуальність, і насолоджуйтеся його неповторним шлейфом у холодну пору року.