Як підготувати камін до першого горіння: очищення скла та перевірка димоходу

Після тривалої перерви камін може розпалюватися нерівномірно, а пил, що накопичився за літо, спричинити неприємний запах. Тому перед початком опалювального сезону варто перевірити димохід, оглянути топку та очистити скло.

Спочатку треба переконатися, що димохід не засмічений, пише Deccoria. Сажа, павутиння можуть перешкоджати циркуляції повітря й погіршувати тягу. Через це під час розпалювання дим потраплятиме до приміщення.

Як перевірити димохід?

Димоходи в будинках із твердопаливним опаленням потрібно чистити щонайменше раз на три місяці. Для очищення та професійного огляду варто запросити сажотруса.

Самостійно можна відкрити ревізійні дверцята біля основи димоходу й прибрати сміття, що накопичилося всередині. Також слід оглянути трубу над дахом. Якщо є тріщини на штукатурці, незакріплений ковпак чи пошкоджена захисна сітка – їх варто показати фахівцеві.

Далі слід перевірити камінну топку. Огляньте ущільнювальний шнур навколо скла та дверцят. Якщо він пошкоджений чи ослаблений, його потрібно замінити, інакше повітря проникатиме всередину неконтрольовано. Також потрібно очистити вентиляційні решітки каміна, щоб уникнути перегрівання.

Придбати камін для дому можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Як очистити камінне скло?

Скло найкраще очищати після повного охолодження топки. Найкраще – наступного дня після використання. Потрібно спорожнити зольник, очистити камеру згоряння та залишити трохи дрібного попелу для чищення. Решту треба пересипати в металеву ємність з кришкою.

Щоб видалити тверді частинки, попіл треба просіяти, оскільки вони можуть подряпати поверхню. Далі слід змочити водою зім'яту газету чи бавовняну тканину, занурити в попіл і протерти скло зсередини. Волога деревна зола допоможе видалити сажу завдяки лужним властивостям та м’якій абразивній дії.

Після очищення промийте скло чистою водою та витріть насухо, щоб не залишилося білих розводів. Зовнішню поверхню достатньо протерти вологою ганчіркою.



Камінне скло досить легко почистити / Фото Pexels

Як усунути запах під час першого розпалювання?

У новому каміні неприємний запах може виникати через нагрівання термостійкої фарби, вогнетривкої шпаклівки чи високотемпературного силікону. Ці матеріали тверднуть під дією високих температур і можуть спочатку виділяти різні випари.

Під час перших 4 – 5 розпалювань топку потрібно поступово розігрівати до рекомендованої потужності. Постійно провітрюйте приміщення та зачиняйте двері до інших кімнат. Після кількох таких циклів запах зникне.

У каміні, яким користуються давно, причиною запаху стає пил на корпусі, решітках і всередині топки. Перед сезоном слід прибрати його і залишити вікно прочиненим під час першого розпалювання.

Якщо разом із запахом у кімнату потрапляє дим, причиною може бути витяжка або механічна вентиляція. Вони здатні створювати розрідження повітря в будинку, через що дим повертається в приміщення через димохід. Перед розпалюванням потрібно вимкнути витяжку та вентиляцію, а в кімнаті відкрити вікно.

Як правильно розпалювати дрова?

Однією з причин почорніння скла є вологі дрова. Під час горіння деревина виділяє горючі гази, які потребують достатньої температури для згоряння. Якщо поліна вологі, значна частина тепла витрачається на випаровування води. Через це гази згорають не повністю, а осідають на склі й стінках димоходу у вигляді смолистого нальоту.

Щоб цього уникнути, використовуйте розколоті дрова, які сушилися під навісом щонайменше півтора року. Їхня вологість має становити 15 – 20%.

Зменшити кількість диму допоможе розпалювання зверху. На дно слід класти найбільші поліна, а над ними розміщувати тонші дрова, зверху – тріски і матеріал для розпалювання.

Так полум’я поступово рухатиметься вниз, а дим від нижніх полін проходитиме крізь вогонь і згорятиме. Завдяки цьому на склі та всередині димоходу накопичуватиметься менше сажі.