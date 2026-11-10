Що потрібно зробити в саду взимку: 5 важливих завдань

З настанням зими більшість рослин припиняє активний ріст. Проте це не означає, що власникам присадибних ділянок потрібно чекати до весни. Навпаки, холодний сезон можна використати для підготовки до наступного року.

Зимові місяці підходять для планування майбутніх посадок, упорядкування території та догляду за садовим інвентарем, пише Pepperwood Flower.

Які садові роботи потрібно виконати взимку?

Аналіз минулого сезону та планування наступного

Садівникам радять згадати, які рослини добре прижилися, що вдалося виростити, а які роботи не дали бажаного результату. Корисно записувати дати висівання насіння, посадок та інших садових робіт у спеціальний блокнот. Це допоможе врахувати попередній досвід і виправити помилки.

Також можна запланувати наступний сезон: облаштувати більше квіткових композицій у горщиках на патіо, виростити помідори з насіння, удобрити землю чи організувати компостну купу.

Придбайте насіння та цибулини

Взимку можна заздалегідь придбати посадковий матеріал для майбутнього сезону. Деякі цибулинні рослини потребують 6 – 8 тижнів холоду перед висаджуванням. Морозостійкі однорічники сіють навесні за 6 – 8 тижнів до останніх весняних заморозків.

Приберіть територію та впорядкуйте сад

Якщо восени не вдалося зібрати листя, прибрати старі горщики та непотрібні речі, то це можна зробити взимку. Навіть вологе листя можна згрібати садовими вилами та складати на окрему купу.

У січні та лютому можна проводити формувальне та санітарне обрізання дорослих, міцних дерев. Обрізка груш та яблунь покращить доступ сонця та повітря до крони. Наприкінці зими можна обрізати малину, айву, черешні та абрикоси, а виноград – лише за плюсової температури.

Придбати необхідні речі для садових робіт можна на Prom. Окрім садових ножиць, секаторів та ножів, можуть знадобитися рукавиці та ящики. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Підготуйте місце для нових грядок

Якщо погода дозволить працювати надворі, можна облаштувати додаткові посадкові ділянки. Щоб позбутися трави на великих площах, використовуйте картон, накривши його шаром мульчі.

Перед цим можна додати старе листя, гній та інші органічні матеріали. Такий спосіб допоможе підготувати ґрунт до весняних посадок.

Перевірте та підготуйте садовий інвентар

Взимку варто переглянути всі інструменти, якими ви користуєтеся на ділянці. Очистіть їх від бруду, продезінфікуйте та заточіть за потреби. Якщо деякі предмети зносилися і потребують заміни, краще придбати нові заздалегідь.