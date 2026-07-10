Найкращі підвісні квіти для сонячного балкону: не зів'януть в найбільшу спеку

Щоб нормально рости, квіти потребують світла, однак в більшості випадків – це лише від 6 до 8 годин на день. Однак є кілька рослин, які залюбки можуть проростати при повному світлі й навіть сильній спеці.

Підвісні квіти у горщиках – найпопулярніший варіант прикрасити балкон чи вхідні двері помешкання, пише Interia Zielona. Та для того, щоб квіти на сонці не зів’янули вже через пару днів, варто підібрати правильні сорти, які не бояться прямого сонця.

Які квіти підійдуть для сонячного балкону?

У спекотні дні сонячний балкон нагрівається від ранку і аж до вечора, тому більшість рослин не змогли б нормально рости. Крім того, палюче сонце й вітер швидко випаровують воду з горщиків, але є рослини, які чудово переносять ці умови.

Калібрахоа

Ці квіти нагадують мініатюрну петунію, утворюючи густі й звисаючі каскади від 30 до 50 сантиметрів у довжину. Цвітуть рослинки рясно, випускаючи багато бутонів різних кольорів – білого, жовтого, червоного, фіолетового чи синього.

Калібрахоа чудово росте на балконах, що виходять на південь. Вона любить повне сонце й спеку переносить набагато краще, ніж класичні петунії.

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Вербена садова

Для каскадних балконів варто шукати сорти вербени з позначкою "повзуча". Стебла досягатимуть 50 сантиметрів у довжину й красиво звисатимуть з горщиків. Квіти можуть бути різних кольорів – рожеві, червоні, фіолетові, сині тощо. Вербена чудово росте на сонці, але не любить надмірного поливу водою.

Портулак крупноквіткий

Цю рослину ще називають "моховою трояндою" за її пишні квіти. Стела досягають 30 сантиметрів у довжину, створюючи красиві композиції у горщику. Квіти мають дуже красиві, майже неонові відтінки й розпускаються лише у сонячні дні. Портулак може рости на бідному ґрунті. Він належить до родини сукулентів, тому полив має бути мінімальним.



Вражаюче цвітіння рослини / Фото Pexels

Лантана повзуча

Вирощування в горщиках лантани призводить до утворення густих зелених каскадів. Рослина створює невеликі суцвіття, які приваблюють метеликів. Бутони можуть різнитися за кольором залежно від стадії цвітіння.

Рослина добре росте на дренованому ґрунті. І хоч лантана посухостійка, її потрібно поливати в посушливі періоди, щоб підтримати пишне цвітіння.

Пеларгонія плющолистна

Рослина має листя, що нагадують плющ. Вони можуть досягати довжини від 40 до 100 сантиметрів. Квіти можуть бути червоного, рожевого, фіолетового чи білого кольору з прожилками на пелюстках. Росте пеларгонія на родючому ґрунті на повному сонці чи в півтіні.