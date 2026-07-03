Кабачки можна буде збирати відрами: найкраще підживлення у липні

Липень – це жарка пора для дачників, бо практично усі рослини на городі потребують догляду. І навіть невибагливі кабачки – не виняток.

Досвідчені дачники вже знають, що одне-єдине підживлення для кабачків у липні – це практично усе, що їм потрібно, аби дати шалений урожай, пише Rural Sprout. Головне – правильно підібрати добриво.

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Чим підживити кабачки в липні?

Коли ви тільки висаджуєте рослини, їм необхідний азот – саме він стимулює ріст коріння та зеленої маси. Але в липні від азотних підживлень краще відмовитися: коли цього елементу стає надто багато ви опинитеся у ситуації, коли кабачки мають дуже пишний вигляд, але майже не розвивають плодів.

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Натомість в липні слід зосередитися на калії та фосфорі. Калій потрібний для того, аби утворити великі і соковиті плоди, а ось фосфор допомагає укріпити кореневу систему. Окрім того, фосфор корисний і у спекотні дні – він допомагає рослині легше переносити високі температури.

Не менш важливі також бор, кальцій та магній – вони потрібні для того, аби покращити обмінні процеси та зміцнити тканини рослини. На щастя, більшість дачників вже знайомі з одним простим добривом, що містить усі ці корисні речовини – і це деревний попіл.



Кабачки потрібно підживити в липні / Фото Pexels

Як приготувати добриво з попелу для кабачків?

Попіл – це ідеальний варіант для дачників, що не хочуть використовувати на городі "хімію" – він містить і кальцій, і калій, і фосфор, і чимало інших корисних мікроелементів. Для того, аби приготувати ідеальний розчин з попелу, що прискорить ріст кабачків, потрібно взяти:

1 склянку просіяного попелу;

10 літрів води.

Дайте суміші настоятися кілька годин, і після цього можна використовувати її для поливу. Всього один літр під кожен кущ дасть бажаний результат. Та найкраще проводити підживлення ввечері, у похмуру погоду: адже якщо волога швидко випарується, це підвищить ризик опіку коріння.