Навіть стійкі плями від трави зникнуть: домашній спосіб їх почистити

Літо – це ідеальний час для пікніків та відпочинку на природі, але часто це означає також і брудний одяг. А почистити зелені сліди від трави вдається далеко не всім.

Головна помилка, якої припускається чимало людей, коли вони намагаються відмити плями від трави – це кидати одяг у пральну машину. Так ви досягнете зовсім протилежного результату: тільки закріпите пляму на тканині, пише Southern Living.

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Як почистити плями від трави?

Перше, що потрібно зробити – це подивитися на склад свого прального порошку. Якщо в ньому міститься протеаза чи целюлаза – у вас на руках засіб для виведення плям від трави. Саме ці ферменти можуть надійно розщеплювати білкові компоненти трави та целюлозні волокна, вивільняючи так бруд та зелених хлорофіл.

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Засіб у такому випадку перед пранням потрібно нанести на забруднену ділянку та трохи втерти у пляму пальцем. Після цього залиште одяг на 10 хвилин, а після цього виперіть як зазвичай.

Але якщо у порошку немає потрібних складників – не біда. На допомогу прийде звичайний засіб з кухні: дистильований оцет. Найкраще використовувати його на світлих чи білих тканинах, адже оцет має м'яку відбілювальну дію. Нанесіть його на пляму та залиште на пів години перед пранням.



Оцет може відмити плями від трави / Фото Pexels

Другий якісний засіб – це суміш соди та перекису водню. Соду нанесіть на пляму, а тоді полийте зверху перекисом. Отриману пасту, що почне пінитися, залиште на 15 хвилин, а тоді змийте прохолодною водою. Після цього одяг можна кидати в прання.

Але що робити, якщо ви не обробили одяг заздалегідь, випрали його, і пляма в'їлася? У такому випадку річ все ще не втрачена, але на те, аби прибрати зелень, доведеться витратити значно більше часу. Тут допоможе кисневий відбілювач.

Замішайте розчин гарячої води та відбілювача і тоді занурте в нього весь одяг. Після цього залиште його так на 8 годин чи просто на ніч, і виперіть як завжди.