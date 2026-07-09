Подряпини на ламінованій підлозі зникнуть безслідно: простий спосіб на хвилину

Ламінат дуже нагадує дерев'яну підлогу, але все ж має кілька переваг, і основною з них є, звісно ж, ціна. Окрім того, таке покриття має твердий захисний шар, стійкий до плям і подряпин. Але навіть якщо вони з'являються, прибрати їх досить просто.

Заміна ламінату може обійтися дорого, тож якщо ви помітили кілька неприємних потертостей чи подряпин, спробуйте спершу прибрати їх домашніми способами, пише Southern Living.

Ламінат, на жаль, не можна реставрувати та шліфувати, як це роблять з дерев'яними підлогами – це може призвести до зносу верхнього шару. І якщо на ламінаті залишається подряпина, вона оголює серцевину матеріалу, яка вже не нагадує дерево. Тож стирання поверхні тільки погіршить ситуацію.

Та це не значить, що приховати, або й повністю усунути подряпину неможливо.

Як прибрати потертості на ламінаті?

Якісне чищення ламінованої підлоги допоможе приховати невеликі потертості та подряпини. Спершу потрібно пропилососити підлогу, аби прибрати увесь пил, що потрапив всередину пошкоджень. Після цього потрібно заполірувати поверхню сухою тканиною з мікрофібри. Також можна взяти звичайну білу гумку для олівця – вона не залишає слідів та працює на диво ефективно.

Після цього слід скористатися засобом для чищення ламінату.



Подряпини з ламінату можна прибрати досить просто / Фото Pexels

Як прибрати білі подряпини?

Більші подряпини залишають на підлозі білі чи просто світлі лінії, і замаскувати їх вже не так легко. Якщо полірування не виправляють потертість, можна спробувати замаскувати її за допомогою спеціального маркера для фарбування меблів і підлоги.

Придбати маркери для меблів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Підібрати на око ідеальний колір, що збігатиметься з підлогою, складно, тож краще взяти кілька подібних відтінків. Видалити маркер за потреби можна тканиною, змоченою в ізопропіловому спирті.

Що робити з глибокими подряпинами?

Тут на допомогу приходять дерев'яна шпаклівка, або ж воскові олівці. І те, і те можна знайти у різних кольорах. Вони заповнюють простір всередині подряпини і згладжують вигляд підлоги.

Зважайте, що шпаклівка з часом твердне і прослужить довше, ніж віск.